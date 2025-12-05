Ολυμπιακός: Κοντά σε χρυσή συμφωνία με «κολοσσό» αθλητικής ένδυσης

Οι διοικούντες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, έχουν πολλές υποθέσεις στο... τραπέζι, με τις οποίες ασχολούνται καθημερινά κι όλες στοχεύουν στο να ισχυροποιηθεί το brand name του τμήματος, όσο περισσότερο γίνεται, μέχρι το ΣΕΦ να αναβαθμιστεί και οι «ερυθρόλευκοι» να... εκτοξευτούν σε γενικότερα πλαίσια.



Έτσι λοιπόν, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε πολύ προχωρημένες επαφές, προκειμένου να δώσει τα χέρια με ένα εκ των πιο διαδεδομένων εταιριών ένδυσης ανά την ιστορία. Ο λόγος για την Nike, με την οποία οι Πειραιώτες σύντομα θα ολοκληρώσουν ένα «χρυσό» deal. Μία συμφωνία τεραστίων διαστάσεων, όσον αφορά το επίπεδο των κλαμπ που αυτή την στιγμή βρίσκονται στις τάξεις της Euroleague.



Όπως είναι προφανές, τα έσοδα του Ολυμπιακού αναμένεται να «εκτιναχθούν» αφού πρόκειται για ένα ακόμα απίστευτα προσοδοφόρο «άνοιγμα», έπειτα κι από εκείνο που υπογράφηκε με την εταιρία ArrenA αρχικά και με την NOVA μετέπειτα.



Οι «ερυθρόλευκοι» και οι κύριοι Αγγελόπουλοι αφήνουν πίσω τους την απόλυτα πετυχημένη συνεργασία με την GSA, καθώς οι δύο πλευρές δεσμεύονται με συμβόλαιο μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι. Η... επιστροφή στην Nike, θα έρθει μετά από σχεδόν πεντέμισι χρόνια. Ο Ολυμπιακός την αποχωρίστηκε το 2019-20 και πλέον ο κολοσσός του ευρωπαϊκού μπάσκετ αφενός κι εκείνος της ένδυσης αφετέρου, ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο το «λαμπρό» μέλλον!