NBA Europe: Αυτή είναι η πρόταση της Μπαρτσελόνα στη Euroleague - Η αντίδραση της Βίρτους Μπολόνια

Η Μπαρτσελόνα δεν έχει αποφασιστεί ακόμα σε ποια διοργάνωση θα συμμετάσχει με τον σύλλογο να εξετάζει όλες τις πιθανές προοπτικές. Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι η ομάδα φαίνεται πως στρέφεται προς την παραμονή της στην Euroleague, κάτι που επιβεβαιώνεται από τις νέες τοποθετήσεις του Τζοάν Λαπόρτα. Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της Μπάρτσα μίλησε σε ισπανικά μέσα αναφέροντας τους όρους που θέτει το κλαμπ ώστε για να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την κορυφαία ευρωπαϊκή λίγκα: «Η άδεια της EuroLeague λήγει τον Ιούνιο του 2026 και οι ομάδες που δεν την ανανεώσουν χάνουν τα δικαιώματά τους ως ιδρυτές. Έχουμε προτείνει να την ανανεώσουμε μαζί τους, αλλά με την επιλογή να έχουμε ελευθερία κινήσεων σε περίπτωση που η πρόταση του NBA είναι επιτυχής».

Όταν ρωτήθηκε για το NBA Europe, ο Λαπόρτα ανέφερε: «Το NBA προτείνει συναντήσεις για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την πρόταση. Προς το παρόν, όλες αυτές οι συναντήσεις ακούγονται πολύ ελπιδοφόρες, αλλά δεν έχουμε ακόμη κάποια συγκεκριμένη πρόταση».

Η αντίδραση της Βίρτους Μπολόνια για το NBA Europe

Ο καιρός περνάει και ακόμα δεν έχουν γίνει συγκεκριμένα τα σχέδια του θεσμού. Οι αρχικοί υπολογισμοί εμπεριείχαν και ποδοσφαιρικούς συλλόγους με αθλητικά τμήματα, οι οποίοι θα μπορούσαν να λάβουν μέρος, με την συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα να σηκώνει πολλές αντιδράσεις. Ένας από αυτούς που αντέδρασε ήταν ο ισχυρός άνδρας της Βίρτους Μπολόνια, ο Μάσιμο Ζανέτι! Ο κύριος Ζανέτι, παραχώρησε δηλώσεις, εκφράζοντας την πιο λογική απορία για αυτή την πρωτοβουλία. «Πώς είναι δυνατόν να βρίσκονται εκτός του NBA Europe ιστορικές ομάδες της EuroLeague, όπως η Παρτίζαν ή ο Ερυθρός Αστέρας και να βρίσκονται εντός η Μίλαν και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»!

Αναλυτικά η δήλωση:

«Αυτή τη στιγμή είναι απλώς μια ιστορία, τίποτα συγκεκριμένο. Δεν καταλαβαίνω γιατί ομάδες όπως η Παρτίζαν και ο Ερυθρός Αστέρας θα έμεναν εκτός, ενώ θα συμπεριλαμβάνονταν η Μίλαν και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Φαίνεται πως πρόκειται περισσότερο για τα χρήματα παρά για τον αθλητισμό.»