Live η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία για την ΕuroLeague

O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία για τη 16η αγωνιστική της EuroLeague, στο πρώτο παιχνίδι της διαβολομβδόμας καθώς την Πέμπτη (16/12) υποδέχονται στην Αθήνα τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από δύο συνεχόμενες με τη Μιλάνο στην Ιταλία και τη Βαλένθια στο «Telekom Center» και θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες, σε μια δύσκολη και απαιτητική έδρα.

Ο Κέντρικ Ναν δοκίμασε το πόδι του στο ζέσταμα του Παναθηναϊκού AKTOR και θα είναι στη 12άδα της αναμέτρησης κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Παναθηναϊκός: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Μήτογλου, Ερνανγκόμεθ, Γιουρτσέβεν.

