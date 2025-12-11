Σπορ Παναθηναϊκός Αρμάνι Μιλάνο Μπάσκετ Euroleague Αθλητικές Μεταδόσεις

Euroleague: Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι Μιλάνο

Το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Μιλάνο για την 15η αγωνιστική της EuroLeague.

Eurokinissi
Χρήστος Μπατάκας avatar
Χρήστος Μπατάκας

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του μια δύσκολη πρόκληση και ένα must win παιχνίδι. Ο λόγος για την αναμέτρηση με τη Μιλάνο στην Ιταλία, για την 15η αγωνιστική της EuroLeague.

Το παιχνίδι, θα ξεκινήσει στις 21:30 ώρα Ελλάδος και θα μεταδοθεί απευθείας από το κανάλι της Novasports Prime.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας

21:05, Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βιλερμπάν Novasports Start
21:30, Μιλάνο - Παναθηναϊκός Novasports Prime
21:30, Βαλένθια - Αναντολού Εφές Novasports 5
21:45, Παρί - Ζαλγκίρις Κάουνας Novasports 6
22:00, Ρεάλ Μαδρίτης - Μπασκόνια Novasports 4

