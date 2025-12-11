Euroleague: Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι Μιλάνο
Το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Μιλάνο για την 15η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του μια δύσκολη πρόκληση και ένα must win παιχνίδι. Ο λόγος για την αναμέτρηση με τη Μιλάνο στην Ιταλία, για την 15η αγωνιστική της EuroLeague.
Το παιχνίδι, θα ξεκινήσει στις 21:30 ώρα Ελλάδος και θα μεταδοθεί απευθείας από το κανάλι της Novasports Prime.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας
21:05, Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βιλερμπάν Novasports Start
21:30, Μιλάνο - Παναθηναϊκός Novasports Prime
21:30, Βαλένθια - Αναντολού Εφές Novasports 5
21:45, Παρί - Ζαλγκίρις Κάουνας Novasports 6
22:00, Ρεάλ Μαδρίτης - Μπασκόνια Novasports 4