Live η εκτός έδρας δοκιμασία της ΑΕΚ κόντρα στο Παναιτωλικό

H ΑΕΚ δοκιμάζεται στην έδρα του Παναιτωλικού με την ψυχολογία στα ύψη μετά το ευρωπαϊκό διπλό στη Σαμψούντα και θέλει να μπει με το... δεξί στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος.Ο Παναιτωλικός έκλεισε ιδανικά τον πρώτο γύρο, επικρατώντας 1-0 στις Σέρρες σε καθοριστικό ματς παραμονής. Το γρήγορο γκολ του Ματάν αποδείχθηκε αρκετό, καθώς οι γηπεδούχοι απείλησαν χωρίς αποτέλεσμα. Η ομάδα του Αναστασίου πήρε πολύτιμο τρίποντο και πλέον κοιτάζει πιο ψηλά.

Live η αναμέτρηση