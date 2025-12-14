Σπορ Ποδόσφαιρο ΑΕΚ Παναιτωλικός Super League 1

Live η εκτός έδρας δοκιμασία της ΑΕΚ κόντρα στο Παναιτωλικό

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Αγρίνιο κόντρα στο Παναιτωλικό για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

EUROKINISSI
EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

H ΑΕΚ δοκιμάζεται στην έδρα του Παναιτωλικού με την ψυχολογία στα ύψη μετά το ευρωπαϊκό διπλό στη Σαμψούντα και θέλει να μπει με το... δεξί στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος.Ο Παναιτωλικός έκλεισε ιδανικά τον πρώτο γύρο, επικρατώντας 1-0 στις Σέρρες σε καθοριστικό ματς παραμονής. Το γρήγορο γκολ του Ματάν αποδείχθηκε αρκετό, καθώς οι γηπεδούχοι απείλησαν χωρίς αποτέλεσμα. Η ομάδα του Αναστασίου πήρε πολύτιμο τρίποντο και πλέον κοιτάζει πιο ψηλά.

Live η αναμέτρηση

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο ΑΕΚ Παναιτωλικός Super League 1

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader