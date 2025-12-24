Αναστάτωση στην Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε σε λιμάνι - Σωτήρια η επέμβαση άνδρα του Λιμενικού

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (24/12), παραμονής των Χριστουγέννων, στο Λιμεναρχείο Νέων Στύρων στην Εύβοια, όταν αυτοκίνητο βρέθηκε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, μέσα στη θάλασσα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του eviaonline.gr, στο όχημα επέβαιναν 4 άτομα εκ των οποίων 2 παιδιά, πιθανότατα μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία κατάφεραν να εξέλθουν εγκαίρως από το αυτοκίνητο και είναι καλά στην υγεία τους, χάρη στη σωτήρια επέμβαση άνδρας του Λιμενικού που βούτηξε και τους απεγκλώβισε.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τη Λιμενική Αρχή.