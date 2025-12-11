Θρήνος στον Πύργο για τον 38χρονο Ζαχαρία - 26χρονη πέρασε με κόκκινο και τον παρέσυρε

Θρήνος έχει ξεσπάσει στον Πύργο Ηλείας, αμέσως μετά το άκουσμα της είδησης ότι ένας 38χρονος με καταγωγή από την πόλη άφησε την τελευταία του πνοή σε τροχαίο δυστύχημα στη Γλυφάδα. Πρόκειται για τον Ζαχαρία Φάμελο, ο οποίος κατάγονταν από τον Πύργο αλλά ζούσε τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, ο Ζαχαρίας Φάμελος ασχολούταν εδώ και πολλά χρόνια ενεργά ως DJ, έχοντας πραγματοποιήσει εμφανίσεις σε γνωστούς χώρους της Αθήνας αλλά και άλλων πόλεων της χώρας. Παράλληλα, υπήρξε συνθέτης ηλεκτρονικής μουσικής με προσωπικές κυκλοφορίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ διέθετε και την ιδιότητα του ηλεκτρονικού μηχανικού, συνδυάζοντας τη δημιουργικότητα με την τεχνική του κατάρτιση.

Σύμφωνα με μαρτυρία οδηγού ταξί, που επικαλείται το patrisnews.gr, το αυτοκίνητο φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη καθώς κινούταν επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, παρασύροντας τη μοτοσικλέτα. Η μαρτυρία αυτή εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε γύρω στη 01:00 ξημερώματα στη Γλυφάδα και συγκεκριμένα στη συμβολή των λεωφόρων Βουλιαγμένης και Ανδρέα Παπανδρέου. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 26χρονη συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που αναβάτης ήταν ένας 38χρονος.

Ο άτυχος δικυκλιστής -που αργότερα ταυτοποιήθηκε ως ο Ζαχαρίας Φάμελος- αρχικά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο της Βούλας, ωστόσο, λίγο αργότερα κατέληξε. Η οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου συνελήφθη, ενώ οι ακριβείς συνθήκες είναι υπό διερεύνηση από την Τροχαία Αττικής.