Ηράκλειο: Οδηγός μηχανής παρέσυρε γυναίκα, σκότωσε τον σκύλο της και εξαφανίστηκε

Ένας οδηγός μηχανής στο Ηράκλειο της Κρήτης παρέσυρε και χτύπησε μία γυναίκα, ενώ σκότωσε τον σκύλο της και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Πίσω από το εν λόγω τροχαίο υπάρχει μια τραγική ιστορία: η γυναίκα έφτασε στην Κρήτη πριν από λίγες ημέρες από την Αυστραλία, με στόχο για να βρει δουλειά στο νησί και να ζήσει παρέα με το σκυλί της, με το οποίο συνταξίδεψαν χιλιάδες μίλια.

Ήταν πολύ χαρούμενη για το νέο της ξεκίνημα, παρά το γεγονός ότι δεν έχει κάποιους φίλους ή συγγενείς. Και ξαφνικά το χαμόγελο της «πάγωσε» εξαιτίας ενός ασυνείδητου οδηγού δίκυκλου που σκότωσε ακαριαία το σκυλί της και λίγο έλειψε να τραυματίσει σοβαρά και την ίδια.



Το ατύχημα συνέβη στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι, στο ύψος ενός βενζινάδικου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό. Ο οδηγός τράπηκε σε φυγή, η κοπέλα βρέθηκε στο οδόστρωμα με σπασμένο χέρι, το σκυλί της όμως, ένα λαμπραντόρ, είχε ήδη ξεψυχήσει στην άσφαλτο. Στο σημείο προσέτρεξε κόσμος να βοηθήσει.



Η κοπέλα, η οποία είναι αλλοδαπή, υπέστη ισχυρό σοκ και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ άτομο που είχε προλάβει να γνωρίσει αυτές τις λίγες ημέρες, που βρίσκεται στην Κρήτη, μετέφερε το σκυλί σε κτηνιατρείο του Ηρακλείου για το ενδεχόμενο διάσωσης, μάταια όμως.

Πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι ο ασυνείδητος οδηγός κατευθύνθηκε με ένα «παπάκι» προς την παραλία. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Τροχαία Ηρακλείου και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πολύ σύντομα θα τον ταυτοποιήσουν καθώς υπάρχουν βιντεοληπτικό υλικό αλλά και αυτόπτες μάρτυρες.