Ιονία Οδός: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ο οδηγός του φορτηγού που ανετράπη
Xωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ο οδηγός του φορτηγού που ανετράπη νωρίτερα την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025, σε παράδρομο της Ιονίας Οδού.
Την επιχείρηση απεγκλωβισμού πραγματοποίησε η 5η ΕΜΑΚ με χρήση διασωστικής σειράς, αφού προηγουμένως, έγινε άρση του τράκτορα με τη βοήθεια γερανών, δύο ιδιωτών, από την Άρτα.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο οδηγός, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, είναι 52 ετών από την Πάτρα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ