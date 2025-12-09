Ιονία Οδός: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ο οδηγός του φορτηγού που ανετράπη

Xωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ο οδηγός του φορτηγού που ανετράπη νωρίτερα την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025, σε παράδρομο της Ιονίας Οδού.



Την επιχείρηση απεγκλωβισμού πραγματοποίησε η 5η ΕΜΑΚ με χρήση διασωστικής σειράς, αφού προηγουμένως, έγινε άρση του τράκτορα με τη βοήθεια γερανών, δύο ιδιωτών, από την Άρτα.



Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο οδηγός, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, είναι 52 ετών από την Πάτρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ