Σοβαρό τροχαίο στα Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο 23χρονη οδηγός μοτοσικλέτας - Συγκρούστηκε με άλλο όχημα

Στον τραυματισμό μίας 23χρονης οδηγού μοτοσικλέτας, κατέληξε το τροχαίο που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων- Αθηνών, κοντά στο ύψος του Τελωνείου.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, η 23χρονη κινούταν στην Εθνική όταν συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με όχημα που πιθανότατα εισήλθε από παράδρομο. Η σύγκρουση φέρεται να ήταν σφοδρή.

Σωτήρια για την οδηγό φαίνεται να λειτούργησαν το προστατευτικό κράνος αλλά και η πλήρης στολή που φορούσε, αυτήν που χρησιμοποιούν οι μοτοσικλετιστές.

Η 23χρονη διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα στα Ιωάννινα με κατάγματα, αλλά η ζωή της δεν είναι σε κίνδυνο.