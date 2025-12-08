Σοβαρό τροχαίο έξω από την Αμφίκλεια - Συγκρούστηκαν μετωπικά δύο νταλίκες, ενεπλάκη και ΙΧ

Σφοδρή σύγκρουση δύο νταλικών και ενός ΙΧ σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου 2025 στην παλαιά Εθνική οδό Λαμίας - Αθηνών, έξω από την Αμφίκλεια.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, νταλίκα με πινακίδες Πολωνίας κινούταν με κατεύθυνση προς Λαμία, όταν για αδιευκρίνιστο λόγο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλη νταλίκα που οδηγούσε Έλληνας, ο οποίος είχε κατεύθυνση προς Λιβαδειά.



Στη συνέχεια η νταλίκα με τις πολωνικές πινακίδες δίπλωσε στη μέση του οδοστρώματος, περνώντας ξυστά από το ΙΧΕ που ήταν ακριβώς πίσω από την άλλη νταλίκα και έπεσε τελικά πάνω σε έτερο αυτοκίνητο που ακολουθούσε αμέσως μετά, πριν σταματήσει στα χωράφια.



Από την πρώτη και σφοδρότερη σύγκρουση τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματός του, ο Έλληνας οδηγός της δεύτερης νταλίκας, ενώ ελαφρά χτύπησε ο αλλοδαπός νταλικιέρης. Ως εκ θαύματος δεν τραυματίστηκαν οι επιβάτες του ΙΧΕ, ενώ από θαύμα γλύτωσε και το αυτοκίνητο που ήταν ακριβώς πίσω από την ελληνική νταλίκα.



Στο σημείο επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες, ενώ οι ουρές από τα οχήματα είναι ατελείωτες, σε σημείο να υπάρχει δυσκολία ακόμη και για την προσέγγιση ασθενοφόρων, πυροσβεστικών kαι αστυνομικών οχημάτων.



Ο Έλληνας οδηγός της νταλίκας απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες του ΠΚ Αμφίκλειας για να διακομιστεί αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας κι από κει στο Νοσοκομείο Λαμίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει χτυπήσει στα πόδια.



Ο συγκεκριμένος δρόμος έχει γίνει εξαιρετικά επικίνδυνος με την κατακόρυφη αύξηση της κίνησης λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.