Σοβαρό τροχαίο στο «Καραϊσκάκης» - Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκαν μετωπικά

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (7/12) στη γέφυρα κοντά στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» στο Νέο Φάληρο.

flash.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά, όταν η οδηγός του ενός μπήκε από λάθος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που είχε ως αποτέλεσμα το ένα όχημα να τυλιχθεί στις φλόγες και να χρειαστεί η παρέμβαση της Πυροσβεστικής για κατάσβεση.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες διενεργεί η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, έχοντας ήδη υποβάλει σε αλκοτέστ τους δύο οδηγούς.