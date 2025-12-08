Σοκ στην Ξάνθη με 2 νεκρούς: Εγκατέλειψε 71χρονο, έπεσε σε μάντρα και σκοτώθηκε ο αδερφός του

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ξάνθη το βράδυ της Κυριακής (7/12), όταν ένας 36χρονος οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου που κινούταν στο 7ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ξάνθης - Ιάσμου, προσέκρουσε σε μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 71χρονος ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Ο 36χρονος εγκατέλειψε το θύμα του και στη συνέχεια προσέκρουσε σε μαντρότοιχο στο χωριό Σέλερο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 51χρονος συνοδηγός του στο αυτοκίνητο, ο οποίος ήταν αδερφός του. Από το δεύτερο τροχαίο τραυματίστηκε και ο 36χρονος, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, ο 36χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.