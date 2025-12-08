Σοκ στην Ξάνθη με 2 νεκρούς: Εγκατέλειψε 71χρονο, έπεσε σε μάντρα και σκοτώθηκε ο αδερφός του
Διπλό τροχαίο με έναν 36χρονο οδηγό ΙΧ να εγκαταλείπει το πρώτο θύμα του και στη συνέχεια να πέφτει σε μάντρα, με συνέπεια τον θάνατο του συνοδηγού αδερφού του.
Τραγωδία σημειώθηκε στην Ξάνθη το βράδυ της Κυριακής (7/12), όταν ένας 36χρονος οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου που κινούταν στο 7ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ξάνθης - Ιάσμου, προσέκρουσε σε μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 71χρονος ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα.
Ο 36χρονος εγκατέλειψε το θύμα του και στη συνέχεια προσέκρουσε σε μαντρότοιχο στο χωριό Σέλερο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 51χρονος συνοδηγός του στο αυτοκίνητο, ο οποίος ήταν αδερφός του. Από το δεύτερο τροχαίο τραυματίστηκε και ο 36χρονος, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, ο 36χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.