Φθιώτιδα: Απρόοπτο στην Εθνική οδό - ΙΧ έφυγε από αυτοκινητάμαξα

Η αντίδραση του οδηγού της αυτοκινητάμαξας ήταν άμεση και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Ένα απρόοπτο που θα μπορούσε να έχει άσχημη εξέλιξη συνέβη αργά το απόγευμα της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου 2025 στην Εθνική οδό στη Φθιώτιδα. 

Ένα αυτοκίνητο έφυγε από αυτοκινητάμαξα, που αναγκαστικά κινούταν μέσω παραδρόμων λόγω των αγροτικών μπλόκων. Η αντίδραση του οδηγού ωστόσο ήταν άμεση και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Ο οδηγός σταμάτησε στο σημείο προκειμένου το αυτοκίνητο να μη φύγει στο δρόμο, όπου ενδεχομένως να συγκρουόταν με διερχόμενα αυτοκίνητα. Το ατύχημα περιορίστηκε σε υλικές ζημιές, όπως σημειώνει το LamiaReport.


