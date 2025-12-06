Τροχαίο για την Πηγή Δεβετζή: Τουμπάρισε το ΙΧ – Σε κατάσταση σοκ η Ολυμπιονίκης

Τροχαίο ατύχημα είχε η Πηγή Δεβετζή το μεσημέρι του Σαββάτου (6/12) μέσα σε σήραγγα πάνω από το Παληό Καβάλας, στην Εγνατία Οδό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Ολυμπιονίκης είναι σε κατάσταση σοκ, ωστόσο φορούσε ζώνη και δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για προληπτικό έλεγχο, όπως αναφέρει το kavalanews.gr.

Φωτ.: kavalanews.gr

Το ατύχημα προκλήθηκε από εκτροπή του αυτοκινήτου της χωρίς να εμπλακεί κάποιο άλλο όχημα. Ως αποτέλεσμα της εκτροπής στο όχημα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές.