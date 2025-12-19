Οδική ασφάλεια με ανθρώπινη ματιά από το Υπουργείο Μεταφορών

Σε μια χώρα όπου τα τροχαία ατυχήματα δεν αποτελούν απλώς στατιστικά στοιχεία αλλά καθημερινές ανθρώπινες ιστορίες, η νέα καμπάνια οδικής ασφάλειας του Υπουργείου Μεταφορών έρχεται να υπενθυμίσει κάτι που συχνά ξεχνάμε. Ότι στον δρόμο δεν κινούμαστε μόνοι μας και ότι κάθε απόφαση πίσω από το τιμόνι έχει συνέπειες που ξεπερνούν το άτομο.

Με τη δημιουργική υπογραφή της Ogilvy και την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, η καμπάνια επιχειρεί να αγγίξει ένα ζήτημα που αφορά σχεδόν κάθε ελληνική οικογένεια.

Το κεντρικό μήνυμα του κλιπ είναι το: «Στον δρόμο τα δικά σου λάθη δεν τα πληρώνεις μόνο εσύ» και δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας. Μιλά για την υπερβολική ταχύτητα, το βλέμμα στο κινητό, την κούραση, τη βιασύνη της καθημερινότητας, ίσως και για τα μειωμένα αντανακλαστικά μετά από μερικά ποτά. Όμως πάνω από όλα μιλά για εκείνες τις μικρές στιγμές απροσεξίας που μοιάζουν ασήμαντες, αλλά μπορούν να αλλάξουν ζωές. Η ταινία της καμπάνιας χτίζει με απλό και ανθρώπινο τρόπο μια ιστορία που αρχικά δημιουργεί ταύτιση. Ένας πατέρας βιάζεται, ο χρόνος τον πιέζει και φαίνεται απολύτως δικαιολογημένος αφού ο προορισμός είναι αυτός που ορίζει την πίεση. Μέχρι τη στιγμή που το αφήγημα ανατρέπεται και αποκαλύπτεται πως το πραγματικό κόστος της απροσεξίας το πληρώνει κάποιος άλλος.

Η δύναμη της καμπάνιας βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την ανατροπή. Δεν καταγγέλλει, δεν σοκάρει με σκληρές εικόνες, αλλά μεταφέρει την ευθύνη από το θεωρητικό στο προσωπικό επίπεδο. Αυτό είναι αναμφίβολα ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Μια αρχή που αξίζει συγχαρητήρια, τόσο στη δημιουργική ομάδα όσο και στο Υπουργείο Μεταφορών, γιατί επέλεξαν να μιλήσουν για την οδική ασφάλεια με σύγχρονο και ουσιαστικό τρόπο.

Αυτό αρκεί;

Το ερώτημα όμως που προκύπτει σχεδόν αυτόματα είναι αν αυτό αρκεί. Γιατί τα φιλμ, όσο δυνατά κι αν είναι, έχουν ημερομηνία λήξης στη μνήμη μας. Μετά από λίγες ημέρες, η καθημερινότητα επιστρέφει, οι κακές συνήθειες ξαναπαίρνουν τον χώρο τους και το μήνυμα κινδυνεύει να ξεχαστεί.

Ίσως λοιπόν ήρθε η στιγμή η οδική ασφάλεια να μην περιορίζεται μόνο σε καμπάνιες, αλλά να ενταχθεί ουσιαστικά στην παιδεία μας. Ως μάθημα στα σχολεία, ως σταθερή εκπαίδευση στην κυκλοφοριακή αγωγή, ως διαρκής υπενθύμιση ότι η οδήγηση είναι κοινωνική πράξη.

Ποιος δημιούργησε το φιλμ;

Η παραγωγή της ταινίας υπογράφεται από τη Foss Productions σε σκηνοθεσία Άκη Πολύζου, ενώ η καμπάνια θα αναπτυχθεί σε outdoor και digital μέσα. Το στοίχημα όμως παραμένει ανοιχτό. Να μη μείνει αυτή η προσπάθεια μια καλή στιγμή επικοινωνίας, αλλά η αφετηρία για πιο ουσιαστικές, μακροπρόθεσμες αλλαγές στην οδική συμπεριφορά και την κυκλοφοριακή παιδεία στη χώρα.