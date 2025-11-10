Μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε γερανοφόρο όχημα στη Θεσσαλονίκη, ένας τραυματίας

Μεθυσμένος οδηγός συνελήφθη μετά από εμπλοκή σε τροχαίο ατύχημα με γερανοφόρο όχημα, τραυματίζοντας τον χειριστή του.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Κυριακής (10/11), γύρω στις 11.30, στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, άνδρας 41 ετών, που οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, προσέκρουσε πάνω στο γερανοφόρο όχημα το οποίο πραγματοποιούσε εκείνη την ώρα άρση αυτοκινήτου επί της οδού Μοναστηρίου.

Ο τραυματίας, οδηγός του γερανού, διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενώ ο 41 ετών οδηγός του Ι.Χ. συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.