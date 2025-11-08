Θεσσαλονίκη: Σύλληψη υπευθύνου καταστήματος – Χορήγησε αλκοόλ σε 17χρονο στον Εύοσμο

Σε σύλληψη υπευθύνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι Αρχές, καθώς – σύμφωνα με την Αστυνομία – εντοπίστηκε να σερβίρει αλκοόλ σε ανήλικο 17 ετών.

Το περιστατικό σημειώθηκε σύμφωνα με το thestival.gr, στην περιοχή του Ευόσμου, στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης για την πρόληψη της ανήλικης παραβατικότητας στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, από το βράδυ της 7ης Νοεμβρίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Νοεμβρίου 2025, με τη συμμετοχή αστυνομικών διαφόρων υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων:

Ελέγχθηκαν 100 άτομα, εκ των οποίων 81 ανήλικοι,

Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 8 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,

Συνελήφθη 1 υπεύθυνος καταστήματος για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ,

Ελέγχθηκαν 9 δίκυκλα και βεβαιώθηκαν 2 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

Όπως επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ., στόχος της επιχείρησης ήταν η καταγραφή και χαρτογράφηση της δραστηριότητας ανηλίκων που ενδέχεται να εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας, με σκοπό τη στοχευμένη πρόληψη και περαιτέρω δράση σε περιοχές όπου παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα.