Θεσσαλονίκη: Ανήλικη σε κέντρο υγείας έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ

Ένας 39χρονος, προσωρινά υπεύθυνος σε ψιλικατζίδικο, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα στην περιοχή των Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη, διότι διέθεσε προς πώληση αλκοολούχα ποτά σε ανήλικη.



Το κορίτσι μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας λόγω έντονης αδιαθεσίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ



Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Δέλτα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων. Η υπόθεση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την πλήρη διακρίβωση των περιστατικών.