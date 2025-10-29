Χρυσούπολη: 15χρονος στο Κέντρο Υγείας υπό την επήρεια μέθης – Συνελήφθη ιδιοκτήτης μπαρ

Στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης στην Καβάλα μεταφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης ( 28/10) ένας 15χρονος, που βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.



Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο ανήλικος βρισκόταν σε ένα πάρτι που έγινε σε μαγαζί για να συγκεντρωθούν χρήματα για μαθητική εκδρομή.

Ο 15χρονος κατανάλωσε αλκοόλ και βρέθηκε σε κατάσταση μέθης. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης, χωρίς ευτυχώς η κατάσταση της υγείας του να είναι ανησυχητική.

Αφού του παρασχέθηκε η κατάλληλη ιατρική φροντίδα έφυγε από το ΚΥ. Όμως υπέδειξε ένα νυχτερινό κέντρο όπου είχε καταναλώσει το αλκοόλ, στην ευρύτερη περιοχή της Χρυσούπολης.

Λίγο αργότερα συνελήφθη ο 26χρονος ιδιοκτήτης από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νέστου. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και την Παρασκευή θα δικαστεί από το Αυτόφωρο.

Επτά συλλήψεις για διάθεση αλκοολούχων προϊόντων σε ανήλικους

Την ίδια ώρα, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία των ανηλίκων από την βλαπτική χρήση και κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους, συγκρότησε ειδικά συνεργεία ελέγχων σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης.



Κατά το χρονικό διάστημα 24-28/10/2025 αστυνομικοί των Διευθύνσεων Αστυνομίας, Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή υπαλλήλου του Γ’ Τμήματος της Χημικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποίησαν:

(159) ελέγχους σε καταστήματα (πώλησης αλκοολούχων ποτών, καφέ μπαρ, ψιλικά κ.ά.) και

(750) ελέγχους ατόμων.

Επιπλέον, συνελήφθησαν επτά άτομα για διάθεση αλκοολούχων προϊόντων σε ανήλικους.