Ανδρουλάκης από την Κρήτη: Να μην γίνει μια τραγωδία reality show - Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

Σύσκεψη με τοπικούς φορείς της Κρήτης πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ότι «ο περήφανος κρητικός λαός και πληγώνεται και προβληματίζεται από τα γεγονότα των ημερών. Ας βάλουμε το θέμα στις σωστές του διαστάσεις: ζώνες ανομίας υπάρχουν εδώ αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας».

Ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι υπάρχει πρόβλημα «γιατί υπάρχουν ζώνες ανομίας και τοπικές αντιπαραθέσεις που πρέπει να αντιμετωπίζουμε ολιστικά και όχι με όρους reality show, γιατί κάποιοι δεν θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Σε αυτές τις ζώνες -όπως και σε κάθε χωριό ή γειτονιά της πατρίδας με ανάλογα γεγονότα-, αποδεικνύεται η διαχειριστική ανικανότητα της κυβέρνησης». Συνέχισε μάλιστα επιρρίπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση αναφέροντας ότι «κυβερνούν από το 2019 και δεν έχουν καταφέρει να δομήσουν ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος, ικανό να διασφαλίζει τη δημόσια τάξη και να εγγυάται την κοινωνική συνοχή. Απέτυχαν στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας».

«Ο νόμος εφαρμόζεται για όλους απαρέγκλιτα»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι «για εμάς, σε ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος δεν υπάρχουν ζώνες ανομίας, ο νόμος εφαρμόζεται για όλους απαρέγκλιτα. Η αστυνόμευση και η δικαιοσύνη πρέπει να είναι παντού χωρίς εξαιρέσεις. Εξαιρέσεις που δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας και προκαλούν εύλογα μεγάλα ερωτηματικά σε κάθε απλό καθημερινό άνθρωπο για τη λειτουργία του κράτους δικαίου». Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για έλλειψη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου ανάπτυξης για τις ορεινές περιοχές και την ύπαιθρο, για αποσάθρωση νευραλγικών υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., για αποδεκατισμό των Περιφερειακών Ιατρείων και των Κέντρων Υγείας, καθώς και για εγκατάλειψη του σχολείου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εκτόξευσε τα «πυρά» του για τον Μ. Χρυσοχοΐδη λέγοντας πως «κατέφυγε στην πεπατημένη της Νέας Δημοκρατίας: την αυστηροποίηση των ποινών». Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι «την ώρα που ο σιωπηλός επί 8 ημέρες κ. Κυριάκος Μητσοτάκης έστελνε τον κ. Χρυσοχοΐδη για αυστηρές ανακοινώσεις, επέτρεπε στον κ. Γεωργιάδη να δηλώνει υπέρμαχος της οπλοκατοχής παντού όπως γίνεται στις ΗΠΑ. Το ότι δεν αποδοκιμάστηκαν αυτές οι επικίνδυνες απόψεις σημαίνει ότι ο Πρωθυπουργός σκηνοθετημένα κλείνει το μάτι σε θέσεις επικίνδυνες για την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή».

«Μην συγχέουν την κρητική λεβεντιά με την ανοχή στην ανομία»

Αναφέρθηκε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπογραμμίζοντας ότι «για να κρύψουν τις κυβερνητικές τους ευθύνες για την οργάνωση και υλοποίηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, που σήμερα πληρώνει ακριβά ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος σε όλη την Ελλάδα, αυτοί που με ευθύνη τους δεν εφαρμόζονται οι νόμοι με αποτέλεσμα να υπάρχουν ζώνες ανομίας σε πολλά μέρη της χώρας, αυτοί που επένδυσαν στη συλλογική ενοχοποίηση για να αποκρύψουν τις κυβερνητικές τους ευθύνες, είτε ψελλίζουν αοριστίες είτε μας προτείνουν το μοντέλο οπλοκατοχής των ΗΠΑ, όπου τους πρώτους 10 μήνες του 2025 είχαμε 64 περιπτώσεις πυροβολισμών σε δημοτικά σχολεία και κολλέγια με 26 νεκρούς και 100 τραυματίες».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε: «Μη συγχέουν, λοιπόν, την κρητική λεβεντιά με την ανοχή στην ανομία. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ο κρητικός λαός έχει στο dna του τους αγώνες για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Πολέμησαν τους Γερμανούς και τη Χούντα. Αυτοί οι αγώνες δεν έχουν σχέση με την ανομία. Αλλά τι να καταλάβουν οι μέχρι πρότινος υμνητές των ταγμάτων ασφαλείας, οι αρνητές του Ολοκαυτώματος και οι θαυμαστές των πρωταγωνιστών της δικτατορίας».

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στις ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη, γνωστοποιώντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ.

Μιλώντας για την αστυνόμευση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διερωτήθηκε: «Γιατί πρέπει να περιμένουμε μέχρι το Πάσχα για να δημιουργηθούν νέες δυνάμεις με προσωπικό με μόλις τρίμηνη εκπαίδευση; Γιατί δεν κινούμαστε άμεσα με στελεχώνοντας τις υπηρεσίες με έμπειρο προσωπικό από την υπόλοιπη Ελλάδα βάσει της επετηρίδας; Αυτές οι προσλήψεις με τρίμηνη εκπαίδευση θα φέρουν αποτέλεσμα ή μήπως μας θυμίζουν το αποτυχημένο μοντέλο της «πανεπιστημιακής αστυνομίας»;». Και τόνισε ότι «για το ΠΑΣΟΚ το ζητούμενο είναι η αποτελεσματική αστυνόμευση και εδώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει παταγωδώς».

«Για να αλλάξει μια κοινωνία, χρειάζεται πρώτα να μετασχηματιστούν οι νοοτροπίες και τα πρότυπα συμπεριφοράς που τροφοδοτούν τη βία και την εκδίκηση. Αυτός ο μετασχηματισμός δεν μπορεί να επιβληθεί μόνο με την ποινή ή την καταστολή. Χρειάζονται βαθύτερες πολιτικές», συμπλήρωσε πριν περιγράψει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά, είπε:

«Εκπαίδευση:

Υποχρεωτική ετήσια ενότητα σε Γυμνάσιο-Λύκειο «Μαθαίνω να λύνω συγκρούσεις» στα πρότυπα των Ομίλων Δημιουργικότητας. Ενίσχυση των ΚΕΔΑΣΥ και των Σχολικών Δικτύων Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης. Θεσμοθέτηση βιωματικού κύκλου (4–6 ωρών) για τη διαχείριση συγκρούσεων, τον σεβασμό και την επικοινωνία σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια των περιοχών της χώρας που κρίνεται αναγκαίο. Θεσμική κατοχύρωση προγραμμάτων σχολικής διαμεσολάβησης σε κάθε σχολική μονάδα. Είναι στρατηγική επένδυση στη δημοκρατική και ειρηνική κουλτούρα των νέων και των κοινοτήτων τους. Μουσειακή Εκπαίδευση: Δημιουργία μαθητικών εκθέσεων για την ιστορία του χωριού Σεμινάρια Γονέων για τα σύγχρονα προβλήματα των παιδιών Δικτύωση με το Πανεπιστήμιο -Σύνδεση σχολείων συγκεκριμένων περιοχών με το Πανεπιστήμιο. Η σύνδεση αυτή κατά το παράδειγμα της σύνδεσης πειραματικών σχολείων με ΑΕΙ θα επιδιώκει τη συνεργασία της Σχολής με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για ερευνητικά προγράμματα, σεμινάρια κ.ά. Μέντορες-πρότυπα από την ίδια την κοινότητα που μιλούν στα σχολεία.

Αυτοδιοίκηση:

Συμμετέχουμε και στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία Περιφέρειας ή Δήμου για την πρόληψη της παραβατικότητας.

Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία ξεκίνησε το 2022 με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, με τη συμμετοχή και υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων επιστημόνων έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς για την οπλοχρησία, την οπλοκατοχή, τη χρήση ουσιών, την παράνομη οδήγηση, την ισότητα των φύλων, τη σεξουαλική υγεία και τον σχολικό εκφοβισμό.

Θα είμαστε, επίσης, δίπλα στις αποφάσεις και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης στηρίζοντας τη δική τους προσπάθεια.

Κοινωνία των Πολιτών:

Ενθαρρύνουμε κάθε εθελοντική πρωτοβουλία είτε για την πάταξη της οπλοκατοχής είτε για την πρόληψη οποιαδήποτε παραβατικής συμπεριφοράς.

Αθλητισμός:

Η ενίσχυση των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, η συντήρηση και η κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων σε χωριά της Κρήτης κρίνεται αναγκαία.

Εκκλησία:

Η Εκκλησία, ως θεσμός βαθιά ενσωματωμένος στον κοινωνικό ιστό των κρητικών χωριών, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό φορέα πρόληψης σε φαινόμενα βίας και αντεκδίκησης.

Συνεργασία Εκκλησίας – σχολείου – πολιτιστικών συλλόγων για τη διοργάνωση κοινών δράσεων.

Εκπαίδευση των ιερέων σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και ψυχολογικής υποστήριξης, ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά ανάμεσα σε συγκρουόμενες πλευρές.

Υγεία-Ψυχοκοινωνική στήριξη:

Κινητές ομάδες ψυχικής υγείας & κοινωνικών λειτουργών στα ορεινά της Κρήτης.

Γραμμή εμπιστοσύνης στην κοινότητα (ανώνυμη), με δυνατότητα γρήγορης διασύνδεσης σε διαμεσολάβηση/αστυνομία, όταν υπάρχει κίνδυνος κλιμάκωσης.

Καμπάνια σε τοπικά κανάλια:

Δημιουργία τηλεοπτικών/ραδιοφωνικών spots με πρόσωπα κύρους. Νομίζω ότι η Κρήτη μας έχει σημαντικούς καλλιτέχνες (ηθοποιούς, λυράρηδες) και αθλητές, που μπορούν να συνδράμουν.

Ο ρόλος της γυναίκας:

Ως Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχω επισκεφτεί τα περισσότερα ορεινά σημεία της χώρας. Της Κρήτης, της Ηπείρου, της Θράκης. Ο ρόλος της γυναίκας είναι κρίσιμος. Προτείνουμε: