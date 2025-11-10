Ο Μαρινάκης δεν απάντησε για τον Σαμαρά αλλά πήγε στο briefing με την ιδρυτική διακήρυξη της ΝΔ

«Δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο για τη συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού». Με αυτές τις έντεκα λέξεις, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε στην ερώτηση που δέχθηκε για τα όσα είπε στη συνέντευξή του ο Αντώνης Σαμαράς.

Πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχοντας πάρει μαζί του την ιδρυτική διακήρυξη της ΝΔ την οποία και επικαλέστηκε και σχολιάζοντας εμμέσως τα όσα είπε ο κ. Σαμαράς για το «Σημιτικό υβρίδιο με μπλε χρώμα» απάντησε χαρακτηριστικά:

«Η πολιτική είναι πολιτικές είναι έργο είναι αποτέλεσμα, είναι νομοσχέδια και εφαρμογή των νόμων. Δεν είναι ταμπέλες. Δεν μπορώ να θυμηθώ πιο φιλελεύθερη πολιτική από μια πολιτική που μειώνει ή καταργεί 83 άμεσους και έμμεσους φόρους. Θυμίστε μου άλλη κυβέρνηση που να έχει κάνει τόσες φοροαπαλλαγές ή τόσες φοροελαφρύνσεις. Δεν μπορώ να θυμηθώ πιο συνεπή στην ιδεολογία μας πολιτική από την πολιτική μας στο μεταναστευτικό. Από το «δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα» ή το «οι μετανάστες λιάζονται» φτάσαμε στο να έχουμε την καλύτερη αντιμετώπιση του μεταναστευτικού συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι μπορώ να θυμηθώ πιο διαχρονική πρόταση κάθε Νεοδημοκράτη, κάθε ΟΝΝΕΔίτη αλλά κυρίως κάθε υγιούς μέλους μέλους της κοινωνίας από την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Δεν μπορώ να θυμηθώ κυβέρνηση να έχει υπογράψει τόσες σημαντικές συμφωνίες».

Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, εκπροσωπεί μία κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που μιλάνε μέσα από το έργο τους. «Αυτή η πολιτική βασίζεται στις αρχές και τις αξίες της ΝΔ και στις επιδιώξεις της σιωπηρές πλειοψηφίας των πολιτών» συμπλήρωσε.