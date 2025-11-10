Αντώνης Σαμαράς: Νέο κόμμα ή φθορά του Μητσοτάκη; - «Άμυνα» αλλά όχι υποτίμηση από το Μέγαρο Μαξίμου

Σημαντικό βήμα προς την προοπτική ίδρυσης νέου κόμματος θεωρούν έμπειροι πολιτικοί αναλυτές στα της ευρύτερης Κεντροδεξιάς ότι αποτελεί η μαραθώνια – διήρκεσε 1 ώρα και 50 λεπτά – συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, που προβλήθηκε χθες χωρίς διακοπή από την τηλεόραση του ΑΝΤ1.

Μολονότι ο ίδιος απέφυγε να ξεκαθαρίσει εάν έχει αποφασίσει να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος η μετωπική αντιπαράθεση με όλες τις κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική, την οικονομία και την ενεργειακή πολιτική κατά μείζονα λόγο προδίδουν το αγεφύρωτο πλέον χάσμα ανάμεσα στον ίδιο και τη Νέα Δημοκρατία υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη χρησιμοποιώντας μάλιστα βαρείς χαρακτηρισμούς, όπως «καθεστώς» και «σημιτικό υβρίδιο με μπλε χρώμα».

«Σταθμίζω την όλη κατάσταση με μεγάλη προσοχή. Παρακολουθώ τα πάντα. Όσα συμβαίνουν εντός κι εκτός Πατρίδας. Θα κρίνω με ψυχραιμία. Και όταν λάβω τις αποφάσεις μου, όποιες κι αν είναι αυτές, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα τις εξηγήσω καθαρά και ξάστερα στο μόνο σταθερό σύμμαχο της πορείας μου, εδώ και 50 σχεδόν χρόνια: στον ελληνικό λαό», ήταν η απάντηση του Αντώνη Σαμάρα στην ερώτηση εάν θα προχωρήσει στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.

Δεν βιάζεται ο Σαμαράς - Το timing και ο στόχος για «φθορά» του Μητσοτάκη

Στο ευρύτερο περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού κερδίζει έδαφος η προσέγγιση πως ο κ. Σαμαράς βρίσκεται κατ ουσίαν στον προθάλαμο της ίδρυσης νέου πολιτικού σχηματισμού και ότι απλά αναζητεί το προσφορότερο timing για να πατήσει το…κουμπί.

Άλλοι, θεωρούν, πάντως, ότι δεν έχει λάβει ακόμη οριστικές αποφάσεις και ότι συντηρεί τη συγκεκριμένη συζήτηση αντιλαμβανόμενος ότι προκαλεί φθορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση του. Εξάλλου, ο Αντώνης Σαμαράς επέλεξε να διευρύνει τη βεντάλια της κριτικής του προς την κυβέρνηση συμπεριλαμβάνοντας σε αυτήν πέραν των κυβερνητικών χειρισμών στην εξωτερική πολιτική, την οικονομία, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και κατ' επέκταση την πολιτική στον πρωτογενή τομέα, ακόμη και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, αν και όπως έγινε εκ των υστέρων γνωστό η συνέντευξη βιντεοσκοπήθηκε στις 31 Οκτωβρίου πριν από τις σημαντικές συμφωνίες, που υπεγράφησαν κατά το διήμερο του P TEC Forum στην Αθήνα παρουσία ανώτερων αξιωματούχων της νέας αμερικανικής διακυβέρνησης υπό τον Ντόναλντ Τραμπ.

Πάντως, η εφ' όλης της ύλης μετωπική του εναντίον της κυβέρνησης υποδηλώνει και κάτι άλλο, όπως το θέτει στενός πολιτικός του φίλος: ο κ. Σαμαράς επιχειρεί να αποδομήσει ένα από τα κύρια κυβερνητικά επιχειρήματα ότι υπάρχει εναλλακτική και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση του δεν είναι εγγυητές της πολιτικής σταθερότητας. Και σε επίπεδο ύφους ο πρώην πρωθυπουργός έδειξε εκ νέου ότι όλες οι γέφυρες με το Μέγαρο Μαξίμου έχουν κοπεί, ενώ χαρακτήρισε ανειλικρινή τα κυβερνητικά ανοίγματα προς την πλευρά του καθώς όπως είπε ο πρωθυπουργός δεν έχει ομολογήσει κάποιο λάθος στην εξωτερική πολιτική. Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Σαμαράς δεν δείχνει να βιάζεται για να πάρει πολλώ μάλλον να ανακοινώσει τις οριστικές του αποφάσεις καθώς θέλει να διαβάσει σωστά την πολιτική σκακιέρα τόσο εντός, όσο και εκτός Ελλάδος.

Το Μαξίμου δεν σχολιάζει αλλά δεν υποτιμά τον Αντώνη Σαμαρά

Η απάντηση του Μεγάρου Μαξίμου ήταν ένα…ξερό «ουδέν σχόλιο. Είναι σαφές ότι στην πρωθυπουργική έδρα δεν θέλουν να ανοίξουν διάλογο με τον πρώην πρωθυπουργό, ούτε να συντηρήσουν μία συζήτηση που εμφανώς δεν εξυπηρετεί τη στόχευση του Μεγάρου Μαξίμου για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας και ανάκτηση της πρωτοβουλίας των κινήσεων.

Εξάλλου και μόλις πριν από λίγες εβδομάδες στο περιθώριο της παρουσίασης του βιβλίου του Ευρυπίδη Στυλιανίδη ο πρωθυπουργός είχε θέσει τον Αντώνη Σαμαρά εκτός της ΝΔ. Τούτο βεβαίως δε σημαίνει ότι στο Μέγαρο Μαξίμου υποτιμούν τις συνέπειες από το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό. Από τη στιγμή μάλιστα υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι ψηφοφόρων που στήριξαν τη ΝΔ στις εκλογές του 19 και του 23 και που μετά τις Ευρωεκλογές έχουν αποξενωθεί από συγκεκριμένες επιλογές της κυβέρνησης και έχουν επιλέξει την οδό της αποχής.