O Αντώνης Σαμαράς μιλά για την τραγική απώλεια της Λένας: «Την προσεγγίζω χριστιανικά»

Ο τραγικός θάνατος της Λένας βύθισε την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά στο πένθος και συγκίνησε όλη την Ελλάδα.

Ο πρώην Πρωθυπουργός αποχαιρέτησε την κόρη του με λόγια ψυχής κρατώντας ιδιαίτερα αξιοπρεπή στάση σε όλη τη διάρκεια του μεγάλου πόνου που βίωσε ο ίδιος αλλά και η οικογένειά του.

Στη συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε για τη Λένα και για τον τρόπο που βιώνει ο ίδιος και η οικογένειά του τον αδόκητο χαμό της.

«Είναι προσωπική υπόθεση. Εγώ και η οικογένειά μου είμαστε βαθιά Χριστιανοί, πιστεύω στην Ορθοδοξία και έτσι προσεγγίζω τη Λένα, χριστιανικά» είπε ο Αντώνης Σαμαράς όταν μιλούσε για την τραγωδία των Τεμπών και την απώλεια των παιδιών στο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Αποκάλυψε επίσης το «κύμα αγάπης και συμπαράστασης» που βιώνει η οικογένειά του μετά τον θάνατο της Λένας: «Μας συγκίνησε βαθιά και μας στήριξε. Και αυτό το λέω με ευγνωμοσύνη. Πάντα ευχαριστείς το Θεό και εγώ τον ευχαρίστησα έστω και για τα 34 χρόνια που είχαμε τη Λένα μαζί μας» είπε ο πρώην Πρωθυπουργός.