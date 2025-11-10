Συγκινεί ο Κώστας Σαμαράς για την αδελφή του Λένα: «Σήμερα θα σου έλεγα πόσο σε λατρεύω...»

«Σήμερα θα είχες γενέθλια, σήμερα θα σου έλεγα πόσο σε λατρεύω», γράφει μεταξύ άλλων ο Κώστας Σαμαράς για την αδελφή του, Λένα, που έφυγε από τη ζωή ξαφνικά και τόσο πρόωρα, μόλις στα 34 χρόνια της.

Σαν σήμερα, 10 Νοεμβρίου, η Λένα Σαμαρά θα γιόρταζε τα γενέθλιά της, περιτριγυρισμένη από τους δικούς της ανθρώπους και από πολλή αγάπη.



Ο αδερφός της έγραψε τα ξημερώματα της Δευτέρας πως φέτος τα πάντα είναι διαφορετικά.

«Σήμερα θα είχες γενέθλια. Σήμερα θα σου έλεγα πόσο σε λατρεύω. Όμως νιώθω ότι σήμερα και κάθε μέρα είσαι δίπλα μας και γιορτάζουμε μαζί την κάθε στιγμή. Αυτό το συναίσθημα ίσως να με γαληνεύει, να με ταξιδεύει… αλλά μου λείπεις… και αυτό με προσγειώνει στην πραγματικότητα».

Η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα, άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» από ανακοπή παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών. Νωρίτερα, είχε εμφανίσει επιληπτικό επεισόδιο και διακομίσθηκε στο «Σισμανόγλειο». Εκεί οι γιατροί συνέστησαν περαιτέρω εξετάσεις οπότε μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό», όπου της έγινε και καρδιολογικός έλεγχος στη διάρκεια του οποίου και ενώ οι γιατροί τής έπαιρναν το ιστορικό – χωρίς να εμφανίζει κάποιο σύμπτωμα – υπέστη τη μοιραία ανακοπή. Κοντά της μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν οι γονείς της, Αντώνης και Γεωργία.

Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε στον ΑΝΤ1 πρώτη φορά για τον θάνατο της Λένας, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου. «Σας ευχαριστώ για τα συλλυπητήρια και εγώ και η Γεωργία, ο γιος μου, ο Κώστας από καρδιάς και τον ελληνικό λαό και το κύμα αγάπης και συμπαράστασης που βιώνουμε ως οικογένεια. Όχι μόνο μας συγκίνησε βαθιά αλλά και μας στήριξε. Το λέω με ευγνωμοσύνη. Όσο για το δώρο του Θεού, πάντα τον ευχαριστείς τον Θεό και εγώ τον ευχαρίστησα έστω για αυτά τα 34 χρόνια που είχαμε την Λένα μας, μαζί μας.



Η απώλεια της Λένας είναι μια κατάσταση βιωματική που με φέρνει ακόμη πιο κοντά σε αυτούς τους γονείς. Το πώς βιώνει ο κάθε γονιός την απώλεια του παιδιού του είναι προσωπική υπόθεση. Εγώ και η οικογένεια μου είμαστε βαθιά χριστιανοί και έτσι προσεγγίζω την Λένα, χριστιανικά».