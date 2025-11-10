Ο Γεραπετρίτης «απαντά» στον Σαμαρά:Καταστροφή για τα εθνικά θέματα η μισαλλοδοξία και η εχθροπάθεια

Στον απόηχο της συνέντευξης του Αντώνη Σαμαρά και στις βαρύτατες αιχμές που διατύπωσε για τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών απάντησε εμμέσως στον πρώην Πρωθυπουργό με αφορμή ερώτηση της Σιας Αναγνωστοπούλου από τη Νέα Αριστερά για την πρωτοβουλία 5Χ5 για την Ανατολική Μεσόγειο.

«Εχθροπάθεια και μισαλλοδοξία σε άλλα επίπεδα μπορεί να είναι αρνητική στην εξωτερική πολιτική είναι σίγουρα καταστροφική για την χώρα» είπε ο κ. Γεραπετρίτης εξηγώντας για τη Διάσκεψη πως είναι κατάλληλο το χρονικό σημείο ώστε να συζητηθούν τα προβλήματα της Ανατολικής Μεσογείου και να βρεθούν λύσεις.

«Η Ελλάδα έχει την ισχύ να καταστεί ηγέτιδα δύναμη, διαθέτει και ισχυρό διεθνές αποτύπωμα και συνομιλεί με όλες τις χώρες» είπε ο υπουργός Εξωτερικών ενώ για την Τουρκία υποστήριξε πως παρά τα προβλήματα έχει βρεθεί μια «λειτουργική σχέση ώστε να αποφεύγονται οι εντάσεις».

Υπενθυμίζεται πως στη συνέντευξή του ο κ. Σαμαράς άσκησε σκληρή κριτική συνολικά στην ασκούμενη εξωτερική πολιτική βάζοντας στο στόχαστρό του, ευθέως τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

Ειδικά για την πρωτοβουλία 5Χ5, είπε πως παλαιότερα αποτελούσε πρόταση του Ταγίπ Ερντογάν την οποία όμως η Αθήνα είχε απορρίψει.