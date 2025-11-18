Γεραπετρίτης: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα - Κόντρα με Μάντζο, Βελόπουλο

«Ζούμε σε έναν κόσμο που καθίσταται γεωπολιτικά απρόβλεπτος, πρέπει να είμαστε περισσότερο έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Είναι αδύνατο να προβλέψουμε το μέλλον, εκείνο που είναι υποχρέωση απέναντι στην πατρίδα είναι να είμαστε έτοιμοι για όλα σενάρια και αυτό κάνει η κυβέρνηση», διαμήνυσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα της Βουλής, σχολιάζοντας τη τρέχουσα συγκυρία.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών εκτόξευσε διμέτωπα πυρά, τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στην Ελληνική Λύση, καταλογίζοντας «εύπεπτη κριτική» στη Χαριλάου Τρικούπη και «αντιπολιτευτική πλειοδοσία» στον Κυριάκο Βελόπουλο.

«Επί ΠΑΣΟΚ είχαμε 10.000 παραβιάσεις το χρόνο»

Παρεμβαίνοντας στην Ολομέλεια, όπου ψηφίζεται το νομοσχέδιο για τη σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας απάντησε στην κριτική του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζου για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο, λέγοντας πως αυτές έχουν πλέον «ελαχιστοποιηθεί καθοριστικά».

«Επί ΠΑΣΟΚ είχαμε περισσότερες από 10.000 παραβιάσεις το χρόνο. Δεν τα βάζω στο ζύγι, καμία παραβίαση δεν είναι ανεκτή», σχολίασε ο υπουργός Εξωτερικών, κατηγορώντας το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για «εύπεπτη» κριτική.

Νωρίτερα, ο Δημήτρης Μάντζος, με αιχμή τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στην κρατική τηλεόραση, διερωτήθηκε «πώς μπορεί κανείς να σχολιάσει τον ισχυρισμό του ότι δεν υπάρχουν παραβάσεις και παραβιάσεις από την Τουρκία στο Αιγαίο; Όταν από την αρχή του έτους, σύμφωνα με στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, μετράμε 175 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, ενώ μόνο χθες 17.11.2025 καταγράφηκαν 5 παραβάσεις και 7 παραβιάσεις», όπως υποστήριξε, λέγοντας πως τα σχετικά στοιχεία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ.

Κόντρα και με τον Βελόπουλο

Εντωμεταξύ, ο Γιώργος Γεραπετρίτης έριξε «καρφιά» και στον Κυριάκο Βελόπουλο, με φόντο την κριτική του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, μεταξύ άλλων, για τα ενεργειακά αλλά και πρόσφατες δηλώσεις του Νίκου Δένδια.

«Μας είπατε πως δεν κατέστη ενεργειακός κόμβος η χώρα μας; Δεν είναι αρτηρία οι σταθμοί στην Ρεβυθούσα ή την Αλεξανδρούπολη; Δεν είναι αυτάρκεια και ισχύς για τη χώρα να έχουμε το 55% του μίγματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;», διερωτήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών, ενώ έκανε λόγο για «παλινδρόμηση» του Κυριάκου Βελόπουλου, με επίκεντρο την κριτική του για τα θέματα της Άμυνας.

«Εμείς είμαστε υπέρ της ενίσχυσης της Άμυνας. Λέμε πως δεν θέλουμε να στείλετε όπλα και στρατιώτες στην Ουκρανία», απάντησε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ αναφορικώς με τα ενεργειακά, υποστήριξε πως το αμερικανικό LNG είναι ακριβότερο από το ρωσικό, και σχολίασε «κάντε ΑΟΖ με την Κύπρο και θα σας χειροκροτήσουμε».

«Καμία πρόθεση για αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία»

Ανταπαντώντας, ο υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε πως ουδεμία πρόθεση για αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία έχει η κυβέρνηση. «Δεν θα μας χειροκροτήσετε ό,τι και να κάνουμε. Δεν έχω παρατηρήσει τέτοια γενναιότητα ούτε με τη Chevron, ούτε με τα θαλάσσια πάρκα, ούτε με την ενίσχυση της Άμυνας. Παρατηρούμε έναν πολιτικό μηδενισμό, δεν περιμένουμε επιβράβευση», σχολίασε, απευθυνόμενος στον Κυριάκο Βελόπουλο, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ αναφερόμενος στην κριτική για τις σχέσεις μας με την προεδρία Τραμπ, ο υπουργός σχολίασε πως η πραγματικότητα διέψευσε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.