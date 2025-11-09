Σαμαράς για «νέο κόμμα»: Το περιέγραψε αλλά δεν το ανακοίνωσε - «Ζεστοθεσούληδες» στο Μέγαρο Μαξίμου

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τη δημιουργία νέου κόμματος αφήνει ο Αντώνης Σαμαράς στην πρώτη του δημόσια και επίσημη παρέμβαση μετά από τον τραγικό θάνατο της κόρης του Λένας. Περιέγραψε τα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει αυτή η πρωτοβουλία αλλά επίσημα δεν την ανακοίνωσε.

Ο πρώην Πρωθυπουργός μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 άσκησε συνολική και σκληρή κριτική προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη βάζοντας επίσης στο στόχαστρό του τον υπουργό Εξωτερκών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Χαρακτηρίζει το περιβάλλον του κ. Μητσοτάκη «ζεστοθεσούληδες», κόβει κάθε συζήτηση περί επαναπροσέγγισης με τη ΝΔ υπό την παρούσα ηγεσία και εκφράζει βαθύτατη ανησυχία για τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα.

Για το «νέο κόμμα»

Ο κ. Σαμαράς εκτιμά πως η συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος εκπορεύεται από το γεγονός ότι ο κόσμος συζητά για τη μετάλλαξη της ΝΔ - «έχει πάρει ολοταχώς το δρόμο προς τα βράχια» λέει - αλλά και από το ότι ο πατριωτισμός και οι ιδέες που έχει εκφράσει έχουν γίνει πλειοψηφικές στην κοινωνία.

«Η πατρίδα μας έχει ανάγκη από μια νέα αρχή, από μία καινούργια σχέση εντιμότητας, συνέπειας, εθνικής και ατομικής. Από μία ηγεσία αποφασισμένη, με όραμα εθνικό, έτοιμη για ρήξεις, για αλλαγές, με γνώση και με επιστροφή στην πολιτική, με μάχες ιδεών και όχι με μάχες διαχείρισης.Αλλά έχει ανάγκη και από μία αποφασισμένη κοινωνία για την αναγέννηση της πατρίδας. Μια αναγέννηση που απαιτεί θέληση, πείσμα, κόπο, όχι εύκολες λύσεις» δηλώνει ο κ. Σαμαράς βάζοντας σαφές πλαίσιο για την όποια πολιτική κίνηση αποφασίσει το επόμενο διάστημα.

Ο κ. Σαμαράς αναφέρει επίσης πως δεν έχει προσωπικές φιλοδοξίες ενώ όπως λέει χαρακτηριστικά: «ασφαλώς έχω μέσα μου τον μεγάλο πόνο για το παιδί μου, δεν μου είναι καθόλου εύκολο. Είμαι άνθρωπος, δεν είμαι μηχανή».

«Έχω μέσα μου και την αίσθηση του εθνικούς καθήκοντος. Σταθμίζω την κατάσταση με μεγάλη προσοχή και παρακολουθώ όσα συμβαίνουν εντός και εκτός της πατρίδας μας. Θα κρίνω με ψυχραιμία και όταν λάβω τις αποφάσεις μου όποιες και αν είναι αυτές θα τις εξηγήσω καθαρά και ξάστερα στο μόνο σταθερό σύμμαχο της πορείας μου εδώ και 50 χρόνια, στον ελληνικό λαό» λέει ο πρώην Πρωθυπουργός.

«Ζεστοθεσούληδες» στο Μέγαρο Μαξίμου

Ο Αντώνης Σαμαράς μιλά με μεγάλο παράπονο για τον τρόπο με τον οποίο διεγράφη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον οποίο κατηγόρησε ότι βρήκε την ευκαιρία να τον διαγράψει από μία συνέντευξη που έδωσε πριν ακόμα κυκλοφορήσει στα περίπτερα η εφημερίδα (ΒΗΜΑ) επειδή, όπως αναφέρει, αντιτάχθηκε δημοσίως σε λάθος επιλογές στην εξωτερική πολιτική.

«Έδωσα πολύ σκληρή μάχη στη Βουλή και με συνεχείς δημόσιες παρεμβάσεις για τη λεγόμενη woke ατζέντα, για το γάμο των ομοφυλοφίλων. Μάταια. Και όταν μίλησα στη Βουλή για αυτό το θέμα, πριν με διαγράψει ο κύριος Μητσοτάκης, είχε δώσει, αν είναι δυνατόν, εντολή σε όσους μπορούσε βουλευτές να φύγουν απ' την αίθουσα και να μην καθίσουν στα έδρανα για να μ' ακούσουν. Είμαι βουλευτής απ' το 1977. Τέτοια προκλητική ενέργεια ντροπής κανένας αρχηγός σε κανένα κόμμα δεν είχε ποτέ κάνει, κανένας» λέει ο κ. Σαμαράς κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι δεν αγωνίζεται για την παράταξη ή για το κόμμα αλλά για «να κρατήσει το δικό του καθεστώς».

Όπως λέει επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη δεξιά, την κεντροδεξιά, την ιστορία και τη βάση της ΝΔ. «Γι' αυτό και την έχει μετατρέψει σε ένα υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα. Η διαφορά επομένως του Σαμαρά με τον Μητσοτάκη δεν είναι προσωπική. Είναι πολιτική και αξιακή» αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Έχει δοθεί μια γραμμή από πάνω, απ' την ηγεσία, και έχουν γίνει μία παρέα όλοι χωρίς ιδεολογία. Μερικές φορές και χωρίς ηθική. Είναι αυτοί που ο Μενέλαος ο Λουντέμης ονόμαζε «ζεστοθεσούληδες». Αυτούς που τους νοιάζει να κρατάνε μόνο την καρέκλα τους ζεστή και τίποτα άλλο» λέει ο κ. Σαμαράς καταλογίζοντας αλαζονεία προσωπικά στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και κόβοντας κάθε συζήτηση περί επαναπροσέγγισης.

«Ο συμβιβασμός πουλιέται σαν δήθεν τεχνοκρατική ωριμότητα»

Ο κ. Σαμαράς ασκεί σκληρή και συνολική κριτική στην ασκούμενη εξωτερική πολιτική βάζοντας στο στόχαστρό του, τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

«Ο συμβιβασμός προβιβάζεται και πουλιέται σαν δήθεν τεχνοκρατική ωριμότητα» λέει ο πρώην πρωθυπουργός αναφερόμενος και στα ελληνοτουρκικά αλλά και στις σχέσεις της Ελλάδας με τη Λιβύη.

«Ποιο είναι το επιχείρημα της Ελλάδας σε φίλους και σε συμμάχους κατά των τουρκικών προκλήσεων, την ώρα που εμείς οι ίδιοι λέμε ότι είμαστε φίλοι με την Τουρκία και υπογράφουμε σύμφωνα φιλίας; Αυτό δεν είναι παραλογισμός; Υπάρχει κοκορέτσι νηστίσιμο και δεν το ήξερα; Και με τον αστυφύλαξ και με το χωροφύλαξ; Δεν γίνεται» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Σαμαράς εκφράζει μάλιστα προβληματισμό για την πρωτοβουλία 5Χ5 της Αθήνας για την Ανατολική Μεσόγειο την οποία, όπως είπε, είχε προτείνει παλαιότερα ο Ερντογάν και η Αθήνα είχε απορρίψει.

«Αυτή είναι η νοοτροπία του κατευνασμού με την οποία καταφέρνεις το ακριβώς αντίθετο. Σε θεωρούν αδύνατο και ενώ εσύ ονειρεύεσαι ήρεμα νερά θα έχει μονίμως φουρτούνες» είπε χαρακτηριστικά.

«Χωρίς ψυχή και χωρίς ήθος η προσέγγιση για τα Τέμπη»

Ερωτηθείς για την τραγωδία των Τεμπών, ο κ. Σαμαράς υποστήριξε ότι η προσέγγιση της κυβέρνησης έναντι των γονιών ήταν λανθασμένη.

«Ήταν και είναι μια προσέγγιση χωρίς ψυχή και χωρίς ήθος θα έλεγα. Δεν το λέω λόγω της Λένας μου, είναι μια σταθερά πολιτική και ηθική θέση μου» είπε ο πρώην πρωθυπουργός και επανερχόμενος στο θέμα του Πάνου Ρούτσι είπε πως όταν εμποδίζεται να προβεί σε εκταφή για να μάθει για το θάνατο του παιδιού του, τότε η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης παύει να είναι εγγύηση θεσμική και γίνεται όργανο αποκλεισμού του πολίτη από τα πιο σημαντικά και ευαίσθητα δικαιώματά του.

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έπρεπε τα νέα να τα μάθουμε από την Ευρωπαία Εισαγγελέα;»

«Έπρεπε αυτά τα νέα να τα μάθουμε από την Ευρωπαία Εισαγγελέα; Από την κυρία Κοβέσι; Δεν είναι ολίσθημα αυτό;» είπε ο Αντώνης Σαμαράς απαντώντας στην ερώτηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι πανηγύρισε επειδή η κ. Κοβέσι είπε πως υπάρχει διαφθορά και σε άλλα κράτη ενώ επεσήμανε πως δεν γίνεται να αλλάζουν έξι διαφορετικοί πρόεδροι στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα σε έξι χρόνια.

«Σήμερα δικαιολογημένα είναι στους δρόμους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, και διαμαρτύρονται για τις επιδοτήσεις και τις αποζημιώσεις που δεν έχουν ακόμα πάρει» συμπλήρωσε και διερωτήθηκε με ποιον τρόπο θα διαπραγματευθεί η Ελλάδα τη νέα ΚΑΠ μετά από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.