Βορίζια: Στη φυλακή και οι δύο κατηγορούμενοι της οικογένειας Καργάκη

Πληθαίνουν οι προφυλακισμένοι για την βεντέτα μεταξύ των οικογενειών Φραγκιαδάκη και Καργάκη στα Βορίζια του Ηρακλείου. Μετά από μια πολύ σύντομη παραμονή στο γραφείο της Ανακρίτριας Ηρακλείου ολοκληρώθηκε το κομμάτι τον απολογιών του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη που έχασε τη ζωή του στο μακελειό στα Βορίζια, όπως του 48χρονου συγγενής τους, ενώπιον της αρμόδιας Ανακρίτριας Ηρακλείου.

Και μόνο από το γεγονός της ολιγόλεπτη παραμονής των δύο κατηγορουμένων στο γραφείο της Ανακρίτριας συνάγεται το συμπέρασμα ότι δεν επεκτάθηκαν σε λεπτομέρειες ως προς την εξιστόρηση των γεγονότων και ιδιαίτερα ο 43χρoνος γαμπρός του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό υλικό φέρεται ως το άτομο που κρατούσε καλάσνικοφ και πυροβολούσε την επίμαχη μέρα.

Credits: cretalive.gr

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο 43χρονος φέρεται να έκανε χρήση του δικαιώματος σιωπής. Ο 48χρονος, πάλι υπέβαλε απολογητικό υπόμνημα με τον ισχυρισμό ότι, ούτε κρατούσε όπλο, ούτε πυροβολούσε κατά συνέπεια και ούτε καμία εμπλοκή είχε στο συμβάν.

Με απόφαση Εισαγγελέα και Ανακρίτριας τόσο ο 43χρονος, όσο και ο 48χρονος κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί συνολικά επτά άτομα, πέντε από την οικογένεια Φραγκιαδάκη και δύο από την οικογένεια Καργάκη.

Νωρίτερα όπως γράψαμε, τόσο ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, όσο και ο 48χρονος συγγενής τους,οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, συνοδευόμενοι από πάνοπλους αστυνομικούς και φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα.

Αλεξίσφαιρα γιλέκα φορούν και οι αστυνομικοί που τους συνοδεύουν, ενώ η μεταφορά τους έγινε από την πίσω πλευρά του Δικαστικού Μεγάρου, από την Πλατεία Δασκαλογιάννη.

Οι βασικές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι δύο είναι της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή κι από κοινού.

Όπως έγραψε το Cretalive, τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη, απολογήθηκαν μια ημέρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο και κάτω από άκρα μυστικότητα. Η ανακρίτρια μετέβη το πρωί της Κυριακής στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου όπου κρατούνταν. Τόσο ο 27χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού που εξερράγη η βόμβα, όσο και ο 29χρονος αδερφός του και ο 19χρονος φαντάρος μετά από μια πολύωρη διαδικασία, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Στις απολογίες τους τα τρία αδέρφια, σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, κ. Αλεξάνδρα Σπανάκη και Γιώργο Στειακάκη, υποστήριξαν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τα όπλα και τους πυροβολισμούς. «Κανείς δεν κρατούσε όπλο και κανείς δεν πυροβόλησε» φέρεται να ισχυρίστηκαν τα τρία αδέρφια.

Άνοιξε το σχολείο στα Βορίζια χωρίς μαθητές των δυο αντίπαλων οικογενειών

Σε μία προσπάθεια να επανέλθει η ηρεμία στο χωριό, άνοιξαν το πρωί της Δευτέρας το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό στα Βορίζια. Οι περίπου 40 μαθητές και 4 εκπαιδευτικοί βρέθηκαν ξανά στον φυσικό τους χώρο. «Ηχηρή», ωστόσο, ήταν η απουσία των μαθητών που προέρχονται από τις οικογένειες που εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο της 1ης Νοεμβρίου.

Στο σχολείο, πάντως, όπως είχε δεσμευτεί το Υπουργείο Παιδείας, βρέθηκαν νωρίς το πρωί ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από την Αθήνα, 4 συνολικά, ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Κρήτης, κ. Μανώλης Καρτσωνάκης, καθώς και εκπρόσωποι φορέων που κινητοποιήθηκαν για να στηρίξουν τους μαθητές, τους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς. Το κλιμάκιο από την Αθήνα θα παραμείνει στο Ηράκλειο τουλάχιστον ως το τέλος της βδομάδας.

Πριν ξεκινήσει το μάθημα, η υπουργός Παιδείας, κ. Σοφία Ζαχαράκη, συνδέθηκε με το σχολείο και έστειλε το δικό της μήνυμα σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Στη συνέχεια, τα παιδιά μπήκαν στις τάξεις και σε ξεχωριστή αίθουσα παρέμειναν οι γονείς που είχαν επαφή με τους ειδικούς ψυχικής υγείας.

Ο κ. Καρτσωνάκης τόνισε στο Cretalive πως «το σχολείο είναι ο φυσικός χώρος των μαθητών που πρέπει να βρίσκονται κοντά στους συμμαθητές και τους δασκάλους τους, σε ένα περιβάλλον υποστηρικτικό προς τα παιδιά». Στο πλευρό των μαθητών είναι το Υπουργείο Παιδείας και οι τοπικές διευθύνσεις εκπαίδευσης. Ο κ. Καρτσωνάκης πρόσθεσε πως από την πρώτη στιγμή η υπουργός έδειξε την ευαισθησία της για το θέμα και ανέλαβε σχετικές πρωτοβουλίες.