Βορίζια: Έντονο επεισόδιο μεταξύ των δύο οικογενειών - «Έλεγε μπ... τα παιδιά μου»

Νέο έντονο επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ των δύο οικογενειών που πρωταγωνιστούν στο διπλό φονικό του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου στα Βορίζια Ηρακλείου, με θύματα την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη και τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα υποστήριξε η αδερφή της 56χρονης, η ίδια δέχθηκε επίθεση από τη μητέρα του 39χρονου νεκρού όταν τη συνάντησε στον δρόμο και ξεκίνησε να βρίζει τόσο την ίδια, όσο και την οικογένειά της.

«Την βλέπω μπροστά μου τη μαμά του θανόντα και μου επιτέθηκε λεκτικά. Κρατούσε μια σκούφα και ένα φαράσι. Με έλεγε βρώμα και μπ… τα παιδιά μου», είπε στη κάμερα του Star

«Εγώ δεν της είπα ούτε μια λέξη. Της είπα “θα απαγορεύσεις να πάω στο σπίτι του παιδιού μου;”», πρόσθεσε, με αστυνομικούς τελικά να επεμβένουν προκειμένου να χωρίσουν τις δύο γυναίκες.

Άνοιξε το σχολείο στα Βορίζια χωρίς μαθητές των δυο αντίπαλων οικογενειών

Σε μία προσπάθεια να επανέλθει η ηρεμία στο χωριό, άνοιξαν το πρωί της Δευτέρας το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό στα Βορίζια. Οι περίπου 40 μαθητές και 4 εκπαιδευτικοί βρέθηκαν ξανά στον φυσικό τους χώρο. «Ηχηρή», ωστόσο, ήταν η απουσία των μαθητών που προέρχονται από τις οικογένειες που εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο της 1ης Νοεμβρίου.

Στο σχολείο, πάντως, όπως είχε δεσμευτεί το Υπουργείο Παιδείας, βρέθηκαν νωρίς το πρωί ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από την Αθήνα, 4 συνολικά, ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Κρήτης, κ. Μανώλης Καρτσωνάκης, καθώς και εκπρόσωποι φορέων που κινητοποιήθηκαν για να στηρίξουν τους μαθητές, τους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς. Το κλιμάκιο από την Αθήνα θα παραμείνει στο Ηράκλειο τουλάχιστον ως το τέλος της βδομάδας.

Πριν ξεκινήσει το μάθημα, η υπουργός Παιδείας, κ. Σοφία Ζαχαράκη, συνδέθηκε με το σχολείο και έστειλε το δικό της μήνυμα σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Στη συνέχεια, τα παιδιά μπήκαν στις τάξεις και σε ξεχωριστή αίθουσα παρέμειναν οι γονείς που είχαν επαφή με τους ειδικούς ψυχικής υγείας.

Ο κ. Καρτσωνάκης τόνισε στο Cretalive πως «το σχολείο είναι ο φυσικός χώρος των μαθητών που πρέπει να βρίσκονται κοντά στους συμμαθητές και τους δασκάλους τους, σε ένα περιβάλλον υποστηρικτικό προς τα παιδιά». Στο πλευρό των μαθητών είναι το Υπουργείο Παιδείας και οι τοπικές διευθύνσεις εκπαίδευσης. Ο κ. Καρτσωνάκης πρόσθεσε πως από την πρώτη στιγμή η υπουργός έδειξε την ευαισθησία της για το θέμα και ανέλαβε σχετικές πρωτοβουλίες.