Ισόβια (ξανά) στους δυο κατηγορουμένους για τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα

Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών στους δύο κατηγορούμενους για τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα το Δεκέμβριο του 2014.

Το δικαστήριο επαναλήφθηκε μόνο ως προς το ζήτημα της κρίσης επί του ελαφρυντικού, αφού ο Άρειος Πάγος είχε αποφασίσει την αναίρεση της απόφασης του Εφετείου, με βάση την οποία είχε επιβληθεί ποινή 15 ετών στον καθένα.

Έτσι, οι δύο κατηγορούμενοι επιστρέφουν στη φυλακή, από όπου είχαν αποφυλακιστεί το 2022, για να εκτίσουν πλέον την ποινή της ισόβιας κάθειρξης

Στο άκουσμα της απόφασης συγγενείς των κατηγορουμένων αλλά και οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι ξέσπασαν σε κλάματα.