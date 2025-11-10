Ελλάδα Δολοφονίες Έγκλημα Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο

Ισόβια (ξανά) στους δυο κατηγορουμένους για τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα

Στο άκουσμα της απόφασης συγγενείς των κατηγορουμένων αλλά και οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι ξέσπασαν σε κλάματα.

Φωτογραφία του Μένη Κουμανταρέα στην κηδεία του / Eurokinissi
Φωτογραφία του Μένη Κουμανταρέα στην κηδεία του / Eurokinissi
Δημήτρης Δαμιανός avatar
Δημήτρης Δαμιανός

Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών στους δύο κατηγορούμενους για τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα το Δεκέμβριο του 2014.

Το δικαστήριο επαναλήφθηκε μόνο ως προς το ζήτημα της κρίσης επί του ελαφρυντικού, αφού ο Άρειος Πάγος είχε αποφασίσει την αναίρεση της απόφασης του Εφετείου, με βάση την οποία είχε επιβληθεί ποινή 15 ετών στον καθένα.

Έτσι, οι δύο κατηγορούμενοι επιστρέφουν στη φυλακή, από όπου είχαν αποφυλακιστεί το 2022, για να εκτίσουν πλέον την ποινή της ισόβιας κάθειρξης

Στο άκουσμα της απόφασης συγγενείς των κατηγορουμένων αλλά και οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι ξέσπασαν σε κλάματα.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Δολοφονίες Έγκλημα Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader