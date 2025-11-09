Βορίζια: Αγωνία για τα μνημόσυνα και την επαναλειτουργία των σχολείων – Φόβοι για νέα ένταση

Ανησυχία και παγωμένη σιωπή επικρατούν στα Βορίζια Ηρακλείου, καθώς πλησιάζουν τα μνημόσυνα για τα θύματα της φονικής σύγκρουσης που συγκλόνισε το χωριό. Οι κάτοικοι ζουν με τον φόβο μήπως οι τελετές μνήμης για τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη πυροδοτήσουν νέο γύρο έντασης ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Την ίδια ώρα, τη Δευτέρα αναμένεται να ανοίξουν ξανά τα σχολεία που είχαν παραμείνει κλειστά μετά το αιματηρό περιστατικό της 31ης Οκτωβρίου. Κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι θα βρίσκονται στις σχολικές αίθουσες, καθώς υπάρχει έντονη ανησυχία για τις αντιδράσεις των παιδιών των δύο οικογενειών, που φοιτούν σε διαφορετικά σχολεία. Κανείς δεν γνωρίζει πώς θα διαχειριστούν την πρώτη τους συνάντηση μετά την τραγωδία.

Η βόμβα που άναψε το φιτίλι

Σύμφωνα με τα ευρήματα των αρχών, η έκρηξη στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων στα Βορίζια – το γεγονός που στάθηκε η αφορμή για τους πυροβολισμούς και το αιματοκύλισμα – φαίνεται να οργανώθηκε με εντολή ενός Καργάκη. Οι αστυνομικές έρευνες επικεντρώνονται τώρα στην ταυτοποίηση του ηθικού αυτουργού, του κατασκευαστή του εκρηκτικού μηχανισμού και εκείνου που τον τοποθέτησε μέσα στο σπίτι.

Αν και η βεντέτα μεταξύ των δύο οικογενειών κρατά πάνω από μισό αιώνα, η φονική έκρηξη το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου άνοιξε ξανά τον κύκλο του αίματος.

Ανακρίσεις υπό δρακόντεια μέτρα

Το Σάββατο, υπό άκρα μυστικότητα και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, πέντε κρατούμενοι – τρεις συγγενείς του Φανούρη Καργάκη και δύο συγκρατούμενοί τους – οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας για να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με την τοποθέτηση της βόμβας. Οι συγγενείς του νεκρού κρατούνται στις φυλακές Αλικαρνασσού από τον Σεπτέμβριο για υποθέσεις ζωοκλοπής.

Κατά τη διάρκεια εφόδου στα κελιά τους, λίγες ημέρες μετά το μακελειό, εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα και μαχαίρι – στοιχεία που τώρα αναλύονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Αναζητούν τα όπλα στα βουνά

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες στα ορεινά της περιοχής, προσπαθώντας να εντοπίσουν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στις δύο δολοφονίες. Παρά τον εντοπισμό τεσσάρων όπλων, οι αρχές είναι βέβαιες πως υπάρχουν κι άλλα κρυμμένα. Η ταυτοποίηση των όπλων θεωρείται κρίσιμη για να «δέσει» η υπόθεση.

Ένα χωριό υπό πολιορκία και φόβο

Τα Βορίζια μοιάζουν με χωριό φάντασμα. Οι κάτοικοι έχουν κλειστεί στα σπίτια τους, τα καφενεία και τα μαγαζιά παραμένουν κλειστά, ενώ οι αστυνομικοί εξακολουθούν να φυλούν τα μπλόκα, ελέγχοντας κάθε όχημα που μπαίνει στο χωριό.

Κανείς δεν γελά, κανείς δεν μιλά. Ο φόβος ότι η βεντέτα θα αναζωπυρωθεί όταν αρθούν τα μέτρα ασφαλείας είναι διάχυτος. «Όταν αποφυλακιστούν οι συγγενείς του Καργάκη, τότε μπορεί να ξαναχυθεί αίμα», λένε με τρόμο οι κάτοικοι.

Ένα χωριό παγωμένο στον χρόνο, που περιμένει με κομμένη την ανάσα τα μνημόσυνα και το πρώτο κουδούνι στα σχολεία του, ελπίζοντας – ίσως μάταια – σε σασμό.