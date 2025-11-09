Βορίζια: «Χτενίζουν» την περιοχή οι Αρχές – Αγωνία για το άνοιγμα των σχολείων τη Δευτέρα

Συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ στα Βορίζια και στην ευρύτερη περιοχή του Ψηλορείτη, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να συγκεντρώσουν νέα στοιχεία γύρω από το αιματηρό περιστατικό που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και αναζωπύρωσε παλιά αντίθεση μεταξύ δύο οικογενειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, κλιμάκιο της ΕΚΑΜ πραγματοποίησε το πρωί της Κυριακής (9/11) έρευνες σε ορεινές περιοχές του Ψηλορείτη, στο πλαίσιο της αναζήτησης των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή. Παράλληλα, οι αστυνομικές δυνάμεις αναζητούν δύο μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, τα οποία δεν φαίνεται να εμπλέκονται στους πυροβολισμούς, αλλά φέρονται να ήταν παρόντα στο σημείο ως αυτόπτες μάρτυρες. Σκοπός των Αρχών δεν είναι μόνο να αποσπάσουν τις μαρτυρίες τους αλλά και να προστατεύσουν τα συγκεκριμένα άτομα λόγω του τεταμένου κλίματος που επικρατεί στο χωριό.

Άξιο αναφοράς είναι πως δεν τελέστηκαν σήμερα, Κυριακή, τα μνημόσυνα, εννέα ημέρες μετά το συμβάν, τόσο για τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη όσο και για την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Κατά το κήρυγμά του, ο ιερέας του χωριού κάλεσε τους κατοίκους σε αυτοσυγκράτηση και προσπάθεια για ειρηνική συνύπαρξη, τονίζοντας πως «η ειρήνη πρέπει να υπερισχύσει της βίας».

Ανοίγουν τα σχολεία στα Βορίζια

Αύριο Δευτέρα αναμένεται να επαναλειτουργήσουν τα σχολεία της περιοχής, για πρώτη φορά μετά το περιστατικό. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί θα παραμείνουν στο χωριό για τουλάχιστον 15 ημέρες, ώστε να στηρίξουν μαθητές και εκπαιδευτικούς στην επιστροφή στην καθημερινότητα.

Την ίδια ημέρα, στον ανακριτή θα οδηγηθούν ο γαμπρός του 39χρονου, ο οποίος έχει καταγραφεί σε βίντεο να πυροβολεί με καλάσνικοφ, καθώς και τα τέσσερα αδέλφια Φραγκιαδάκη που έχουν συλληφθεί για συμμετοχή στα γεγονότα. Υπενθυμίζεται πως ήδη δύο μέλη της ίδιας οικογένειας έχουν κριθεί προφυλακιστέα.