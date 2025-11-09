ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Μητσοτάκης ζει σε παράλληλο σύμπαν» – Καμία αναφορά σε ακρίβεια, στέγη και σκάνδαλα

Σε σκληρή ανακοίνωση προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με αφορμή το κυριακάτικο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι «ζει σε παράλληλο σύμπαν» και αποφεύγει να αναφερθεί στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας.

Σύμφωνα με την αξιωματική αντιπολίτευση, στο μήνυμα του πρωθυπουργού δεν υπήρξε ούτε λέξη για την ακρίβεια, ούτε για τη στεγαστική κρίση, ούτε για το «μαύρο» στα ΕΛΤΑ , ούτε για το συνέδριο της ΚΕΔΕ και τα ζητήματα της Αυτοδιοίκησης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ κατηγορεί τον κ. Μητσοτάκη ότι «πανηγυρίζει για την ενέργεια τη στιγμή που οι πολίτες πνίγονται στους λογαριασμούς», επισημαίνοντας πως τα δύο κρίσιμα ζητήματα της χώρας, ενεργειακή ασφάλεια και ενεργειακή φτώχεια, παραμένουν άλυτα, με την κυβέρνηση να κινείται «σε λάθος κατεύθυνση».

«Καμία λέξη για τον Άδωνι»

Παράλληλα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τονίζει ότι ο πρωθυπουργός ομολογεί εμμέσως την κυβερνητική αδράνεια στην Κρήτη, μετά και τα τελευταία τραγικά γεγονότα, «χωρίς να βρει ούτε μία λέξη να αποδοκιμάσει τον Άδωνι Γεωργιάδη, που καθημερινά υποστηρίζει την οπλοκατοχή στα τηλεοπτικά πάνελ».

Για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ , ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιχειρεί να εμφανιστεί ως «μεταρρυθμιστής και εξυγιαντής», ενώ στην πραγματικότητα «ηγείται ενός κομματικού μηχανισμού που λαφυραγώγησε το κράτος και ξεζούμισε τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις».

Η ανακοίνωση καταλήγει με αιχμηρή αναφορά στην απόσταση που -όπως αναφέρει- χωρίζει την κυβερνητική ρητορική από την καθημερινότητα των πολιτών: «Η απόσταση μεταξύ πραγματικότητας και επικοινωνιακής προπαγάνδας του κ. Μητσοτάκη μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Και όλο και περισσότεροι το συνειδητοποιούν».