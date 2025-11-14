Άλλη μια προφυλάκιση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Είναι η 14η προσωρινή κράτηση

Ακόμη μια προφυλάκιση για την εγκληματική οργάνωση που φέρεται να λάμβανε γιγαντιαίες επιδοτήσεις μέσω του του ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν τις δικαιούνταν. Η σχετική έρευνα έχει διεξαχθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Πρόκειται για έναν άνδρα που φέρεται να έλαβε μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ και άλλα μέλη της οικογένειας του εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση.

Είναι η 14η απόφαση προσωρινής κράτησης που λαμβάνουν Ευρωπαία εισαγγελέας και ανακριτής για αυτή την υπόθεση, ενώ η ανάκριση συνεχίζεται.