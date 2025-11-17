Βουλή: Δικογραφία για τον Γιώργο Μυλωνάκη μετά από μηνυτήρια αναφορά του Κώστα Βαξεβάνη

Δικογραφία σε βάρος του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Γιώργο Μυλωνάκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ διαβιβάστηκε στη Βουλή από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για μηνυτήρια αναφορά που υπέβαλλε ο Κώστας Βαξεβάνης εις βάρος του για ηθική αυτουργία σε παραβίαση δικαστικού και υπηρεσιακού απορρήτου, για παράβαση καθήκοντος προκειμένου να παρακωλύσει την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με αφορμή το σημείωμα του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα και όσα έχει πει δημόσια ο βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος.