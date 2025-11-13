Φάμελλος: «Σκάνδαλο Μητσοτάκη» στον ΟΠΕΚΕΠΕ - «Κατάρρευση» του Πρωτογενούς Τομέα

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Σωκράτης Φάμελλος, από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, μιλώντας για «κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα» και κάνοντας λόγο για «σκάνδαλο με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη» στον ΟΠΕΚΕΠΕ .

«Κλάπηκε 1 δις ευρώ» – Σκληρή κριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Κατά τη συζήτηση για τα έκτακτα μέτρα κατά της ευλογιάς, ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «εξαπάτησε τους τίμιους αγρότες», καθώς με δική της ευθύνη «κλάπηκε 1 δις ευρώ» από «φραπέδες», «χασάπηδες» και «κουμπάρους».

Ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι: «Κάνατε τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνώνυμο της διαφθοράς και του πελατειακού κράτους. Σκάνδαλο με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη». Τόνισε επίσης, ότι όλα τα στελέχη της πρώτης γραμμής ήταν επιλογή του πρωθυπουργού, ενώ τώρα δηλώνουν αθώοι και «καρφώνει ο ένας τον άλλον».

«Κακόγουστο θέατρο» στην Εξεταστική

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στο «κακόγουστο θέατρο» που παίζεται στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου «όλοι δηλώνουν αθώοι, αλλά με απύθμενο θράσος και σε απευθείας μετάδοση ο ένας καρφώνει τον άλλον».

Επικέντρωσε στην στάση του κ. Βορίδη, σχολιάζοντας: «Μόνο συγνώμη δεν απαίτησε να του ζητήσουμε» στην Εξεταστική, ενώ «ξέχασε την εκτόξευση των δικαιωμάτων και του εθνικού αποθέματος στην Κρήτη το 2020». Αναφέρθηκε στην παραδοχή Βορίδη ότι δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί ο κ. Βάρρας παραμένει σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «όλοι ψάχνουν τον Μάκη και το Λευτέρη, που προστατέψατε με κοινοβουλευτικό πραξικόπημα».

Ευλογιά: «Πανδημία» και «Ανικανότητα»

Σχετικά με την εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο για διαστάσεις «πανδημίας» στη χώρα, με πάνω από 400.000 χαμένα ζώα και οικονομική ζημιά που αγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ.

Απέδωσε την ευθύνη στην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης: «Είστε υπεύθυνοι γιατί επί ένα χρόνο δεν πήρατε τα κατάλληλα μέτρα για να μην συμβεί το μοιραίο. Είστε πέραν των άλλων και αναποτελεσματικοί και διαχειριστικά ανίκανοι, οι δήθεν άριστοι» κατέληξε.