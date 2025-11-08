Πηγές ΝΔ για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Στο κενό» η προσπάθεια για «γαλάζιο» σκάνδαλο

Στο κενό έπεσε –όπως αναφέρουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας (ΝΔ) – η προσπάθεια της αντιπολίτευσης να παρουσιάσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως επίκεντρο ενός «γαλάζιου» σκανδάλου.

Κατά τις ακροάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει τέλεση παράνομων πράξεων ή ποινικών αδικημάτων, ενώ, αντίθετα, η διαδικασία ανέδειξε αντιφάσεις και επιβεβαίωσε –σύμφωνα με τη ΝΔ– ένα οργανωμένο πολιτικό σχέδιο σπίλωσης.

Η υπόθεση Τυχεροπούλου και τα «δήθεν» ΑΦΜ

Η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου επικαλέστηκε «πιέσεις» σχετικά με δεσμευμένα ΑΦΜ, όμως –όπως αποκαλύφθηκε– οι πιέσεις αφορούσαν αποκλειστικά την υποχρέωσή της να ολοκληρώσει ελέγχους που η ίδια είχε αναλάβει.

«Κανείς δεν της ζήτησε να αποδεσμεύσει λογαριασμούς – της ζητήθηκε να κάνει τη δουλειά της», σημειώνουν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές.

Μάλιστα, αποκαλύφθηκε ότι δεν πληρούσε τα τυπικά προσόντα για τη μετάταξή της, ενώ, μετά τη διαβίβαση στην Εισαγγελία σχετικού εγγράφου του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Σαλάτα, το αίτημά της αποσύρθηκε.

Βάρρας, Βορίδης και η «τεχνική λύση του 2019»

Ο Γρηγόρης Βάρρας, σύμφωνα με τη ΝΔ, επιχείρησε να αντιστρέψει την πραγματικότητα, κατηγορώντας τον Μάκη Βορίδη για παράβαση καθήκοντος, επειδή υπέγραψε με τη λέξη «συμφωνώ» ένα υπηρεσιακό έγγραφο.

«Παρέλειψε να πει πως το έγγραφο του το εισηγήθηκε ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανάσιος Καπρέλης – εκλεκτός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ», αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Ο Μάκης Βορίδης παρουσίασε σειρά εγγράφων που –όπως λένε– αποδεικνύουν παραλείψεις του ίδιου του Βάρρα, φτάνοντας να δηλώσει: «Ο εγκαλών έκανε όσα με κατηγορεί».

«Πράσινες» εταιρείες και η σιωπή του ΠΑΣΟΚ

Αντίθετα, αυτό που αναδείχθηκε ξεκάθαρα, σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, είναι η απροθυμία του ΠΑΣΟΚ να ανοίξει τον δικό του φάκελο σχέσεων με τις «πράσινες» εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η άρνηση της εισηγήτριας του κόμματος, Μιλένας Αποστολάκη , να καταθέσει στην Επιτροπή και η αποφυγή κλήσης του CEO της Cognitera, κ. Κουφουδάκη, θεωρούνται ενδεικτικές.

Πίσω από το δίκτυο των εταιρειών Cognitera, ΜΕΣΥΝΕΛ, AgroPoint και Αγρογένεσις, η ΝΔ βλέπει την Ένωση Αγρινίου του Παναγιώτη Κουτσουπιά, ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ.

Η «πράσινη» αρχή της συνεργασίας με τη Neuropublic

Η συνεργασία της Neuropublic με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε το 2010, όταν υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν η Μιλένα Αποστολάκη στην κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου.

«Δέκα χρόνια πριν τη ΝΔ», υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές, «και μάλιστα με πολιτική υπογραφή». Ο Μάκης Βορίδης, όπως αναφέρουν, όχι μόνο δεν ενίσχυσε τη συνεργασία, αλλά άνοιξε τη διαδικασία σε περισσότερους παρόχους.

«Κι όμως, η αντιπολίτευση παρουσιάζει τη διαφάνεια ως παράβαση καθήκοντος», σχολιάζουν.

«Η αλήθεια βγαίνει στο φως»

«Η Εξεταστική δεν αποκάλυψε σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά προσπάθειες να δημιουργηθούν εντυπώσεις», καταλήγουν οι πηγές του κυβερνώντος κόμματος.

«Η πραγματική εικόνα αφορά ένα “πράσινο” πλέγμα εταιρικών σχέσεων και πολιτικών εξυπηρετήσεων που για χρόνια υπονόμευε τη διαφάνεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όσο κι αν προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από επικοινωνιακά τεχνάσματα, η αλήθεια βγαίνει στο φως».