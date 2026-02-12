Ο Νόβακ Τζόκοβιτς «ψηφίζει» Ελλάδα: Η συνάντηση με τον Θάνο Πλεύρη

Μια ιδιαίτερη συνάντηση με έντονο συμβολισμό πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς ο Θάνος Πλεύρης υποδέχθηκε τον κορυφαίο τενίστα όλων των εποχών, Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος σούπερ σταρ, γνωστός για τους στενούς δεσμούς του με τον ελληνικό πολιτισμό και την Ορθοδοξία, εξέφρασε την επιθυμία του να περνά μεγάλο μέρος του χρόνου του στη χώρα μας μαζί με την οικογένειά του.

Ο Θάνος Πλεύρης, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, εξέφρασε τη χαρά και την τιμή του για την επίσκεψη του «Nole», υπογραμμίζοντας την απόφαση του αθλητή να εγκατασταθεί στην Ελλάδα. «Αποτελεί τιμή μας η επιθυμία του να μείνει με την οικογένειά του στη χώρα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης, περιγράφοντας τον Τζόκοβιτς όχι μόνο ως έναν τεράστιο αθλητή αλλά και ως έναν σπουδαίο άνθρωπο.

Με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε στο Υπουργείο τον μεγάλο αθλητή και άνθρωπο ⁦@DjokerNole⁩ . Αποτελεί τιμή μας η επιθυμία του να μείνει με την οικογένεια του στη χώρα μας. pic.twitter.com/5TLrzERIqq — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) February 12, 2026

Ένας δεσμός που κρατά χρόνια

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τζόκοβιτς δείχνει την προτίμησή του στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια έχει επισκεφθεί επανειλημμένα το Πόρτο Χέλι, την Αθήνα και το Άγιο Όρος, ενώ συχνά επιλέγει ελληνικά γήπεδα για την προετοιμασία του. Η ηρεμία, το κλίμα και η φιλοξενία φαίνεται πως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο ώστε ο κάτοχος 24 Grand Slam τίτλων να αναζητήσει μια μόνιμη βάση επί ελληνικού εδάφους.

Η κίνηση αυτή του Τζόκοβιτς έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από παγκόσμιους αστέρες και επιχειρηματίες που επιλέγουν την Ελλάδα ως τόπο κατοικίας, ενισχύοντας το προφίλ της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη των κορυφαίων προορισμών για διαβίωση υψηλού επιπέδου.