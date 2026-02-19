Από τα Grand Slam και τη Formula στα δίχτυα: Η «Dream Team» που αγοράζει τη Λε Μαν στη Γαλλία

Η γαλλική Λε Μαν δεν είναι πλέον απλώς μια ομάδα που παλεύει για την άνοδο στη Ligue 1, αλλά μονοπωλεί το ενδιαφέρον στον παγκόσμιο αθλητισμό. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του συλλόγου απέκτησε ξαφνικά λάμψη αστέρων, καθώς μια απρόσμενη συμμαχία από θρύλους των γηπέδων και της ταχύτητας αποφάσισε να επενδύσει στο μέλλον της.

Ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών, Νόβακ Τζόκοβιτς, και ο «κέρβερος» της Ρεάλ Μαδρίτης, Τιμπό Κουρτουά, ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον βετεράνο της Formula 1, Φελίπε Μάσα, και τον ενεργό πιλότο της Haas, Κέβιν Μάγκνουσεν.

Αυτή η διαφορετική αλλά πανίσχυρη ομάδα επενδυτών φέρνει μαζί της όχι μόνο κεφάλαια, αλλά και τη νοοτροπία του νικητή σε έναν σύλλογο που πέρασε από «συμπληγάδες».

Η πορεία της Λε Μαν θυμίζει σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Μετά την οικονομική κατάρρευση του 2014 που την έστειλε στην 5η κατηγορία, η ομάδα κατάφερε να ορθοποδήσει.

🚨 Thibaut Courtois has invested in Le Mans FC. 😱❤️💛



The Belgian goalkeeper will invest through NxtPlay, the investment company he co-founded.



He joins Djokovic 🇷🇸, Magnussen 🇩🇰 and Felipe Massa 🇧🇷 as shareholders in the club! 😍



Le Mans are currently sitting in 5th place in… pic.twitter.com/nJm2TQmfjH — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 19, 2026

Σήμερα, ούσα στην 5η θέση της Ligue 2 και έχοντας μόλις προβιβαστεί από την τρίτη κατηγορία, η ομάδα δείχνει έτοιμη για το μεγάλο άλμα. Με τη στήριξη των νέων συνιδιοκτητών της, η επιστροφή στην ελίτ του γαλλικού ποδοσφαίρου δεν μοιάζει πια με όνειρο, αλλά με ένα καλά σχεδιασμένο πλάνο που τρέχει με ταχύτητα... Formula 1.