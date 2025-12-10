Αλκαράθ και Ρονάλντο Ναζάριο έπαιξαν τένις στο Μαϊάμι - Η αντίδραση του Ισπανού (vid)

Μια εντυπωσιακή και αναπάντεχη συνάντηση μεταξύ δύο κορυφαίων μορφών του παγκόσμιου αθλητισμού, του τενίστα Κάρλος Αλκαράθ και του θρυλικού ποδοσφαιριστή Ρονάλντο Ναζάριο, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Μαϊάμι. Οι δύο «φαινόμενα» των αθλημάτων τους βρέθηκαν αντίπαλοι για λίγα λεπτά στο κορτ, με τον Βραζιλιάνο να κλέβει τις εντυπώσεις με τις τενιστικές του ικανότητες.

Será que as dicas do Alcaraz para o Ronaldo deram certo, fã de esportes? Que resenha boa no Miami Invitational apresentado por Itaú#tenisnaespn #ronaldo #alcaraz pic.twitter.com/6FnmqTnpLz — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) December 8, 2025

Ο Ισπανός πρωταθλητής βρέθηκε στη Φλόριντα για το Miami Invitational, όπου αγωνίστηκε απέναντι στον νεαρό Ζοάο Φονσέκα. Στο περιθώριο της διοργάνωσης, ο παλαίμαχος φορ, ο οποίος άφησε εποχή σε ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα, η Ίντερ και η Ρεάλ Μαδρίτης, έκανε την εμφάνισή του στο γήπεδο.

Ο Ρονάλντο αντάλλαξε χτυπήματα με έναν από τους κορυφαίους τενίστες της γενιάς του, αποδεικνύοντας ότι «το κατέχει» το άθλημα. Ο Αλκαράθ μάλιστα δεν δίστασε να τον αποθεώσει δημόσια, δηλώνοντας ότι ο Βραζιλιάνος «παίζει πολύ καλά». Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τον Ρονάλντο να χαρίζει στον Αλκαράθ μια υπογεγραμμένη φανέλα της «σελεσάο».

Η νέα αθλητική ζωή του Ρονάλντο

Το ενδιαφέρον του Ρονάλντο για το τένις έχει ενταθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την αποχώρησή του από τα διοικητικά πόστα σε Κρουζέιρο και Βαγιαδολίδ. Έπειτα από συμβουλές των γιατρών του να ασχοληθεί πιο συστηματικά με αθλήματα αντοχής, στράφηκε σοβαρά στο τένις και το padel.

Μάλιστα, η ενασχόλησή του δεν περιορίζεται μόνο στο παιχνίδι, καθώς ο θρύλος του ποδοσφαίρου έχει επενδύσει επιχειρηματικά στον χώρο. Στόχος του είναι η δημιουργία περίπου 100 γηπέδων τένις και αντίστοιχων padel στο Ρίο και το Σάο Πάολο, μέσω συνεργασιών με ιδιωτικούς ομίλους και κοινωνικά προγράμματα.