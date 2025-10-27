Η... ακραία «προφητεία» του Αλκαράθ για το Ρεάλ-Μπαρτσελόνα επαληθεύτηκε κι έγινε viral

Ο Κάρλος Αλκαράθ έκανε την δική του πρόβλεψη για το Clasico, και όχι απλά «έπεσε μέσα», αλλά προέβλεψε και τους σκόρερ της αναμέτρησης από την πλευρά της Ρεάλ Μαδρίτης.

Το νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις απέδειξε ότι ξέρει και ποδόσφαιρο, καθώς μάντεψε πως το παιχνίδι θα λήξει 2-1 και σκόρερ της «βασίλισσας» θα είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ κι ο Τζουντ Μπέλιγχαμ.

Το ντέρμπι είχε πολύ ένταση, και θύμισε λίγο El Clasico από τα παλιά. Οι παίκτες των δύο ομάδων κατά την αποχώρησή τους για τα αποδυτήρια, πιάστηκαν στα χέρια, με το επεισόδιο να ξεκινάει ανάμεσα στους Γιαμάλ και Καρβαχάλ, ενώ η σύρραξη συνεχίστηκε. Από τον τσακωμό δεν έλειπε φυσικά και ο Βινίσους, ο οποίος είχε βγει ως αλλαγή από το παιχνίδι, κάτι που τον έκανε έξαλλο και φώναξε «Καλύτερα να φύγω από την ομάδα» ενώ στον αγωνιστικό χώρο, την ώρα της σύρραξης, εισήλθε κι ο Ραφίνια, ο οποίος ήταν εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού.