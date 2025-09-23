Ο Αλκαράθ «θαμπώθηκε» από το εντυπωσιακό ρολόι του Φέντερερ στο Laver Cup (vid)

Μια ξεχωριστή στιγμή εκτυλίχθηκε στο Laver Cup, όταν ο Ρότζερ Φέντερερ και ο Κάρλος Αλκαράθ βρέθηκαν στα αποδυτήρια. Ο 44χρονος θρύλος του τένις προσέλκυσε τα βλέμματα, όχι μόνο για την παρουσία του, αλλά και για το υπερπολύτιμο Rolex Daytona Blue Sapphire, αξίας 1,5 εκατ. ευρώ, που φορούσε στον καρπό του.

Το σπάνιο αυτό κομμάτι, που παρουσιάστηκε στο Watches & Wonders 2025 στη Γενεύη, είναι κατασκευασμένο από λευκόχρυσο 18 καρατίων, διακοσμημένο με 36 μπλε ζαφείρια και 54 διαμάντια, ενώ διαθέτει μηχανισμό calibre 4131 και λευκόχρυσο μπρασελέ Oyster.

Όταν ο Αλκαράθ αντίκρισε το ρολόι, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, με το χαμόγελο και την έκπληξή του να προκαλούν γέλια και στους δύο. Ο Φέντερερ μάλιστα το ξεκούμπωσε και το έδωσε στον 22χρονο Ισπανό, ο οποίος το περιεργάστηκε με δέος, κοιτώντας κάθε λεπτομέρεια του μοναδικού κομματιού.