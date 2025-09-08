«Ήταν δική μου»: Γυναίκα έξαλλη φωνάζει σε πατέρα για μια μπάλα μπέιζμπολ που έδωσε στον γιο του

Ένα απίστευτο σκηνικό διαδραματίστηκε στο γήπεδο του LoanDepot Park στο Μαϊάμι, κατά τη διάρκεια του αγώνα μπέιζμπολ Phillies-Marlins. Όταν ο παίκτης των Phillies, Χάρισον Μπέιντερ, χτύπησε ένα εντυπωσιακό home run, στέλνοντας τη μπάλα στις αριστερές εξέδρες, ένας πατέρας, που καθόταν μερικές θέσεις πιο πέρα, κατάφερε να πιάσει τη μπάλα για τη δώσει στον γιο του, Λίνκολν, ο οποίος γιόρταζε εκείνη την ημέρα τα γενέθλιά του. Στη συνέχεια πατέρας και γιος έκαναν μια τρυφερή αγκαλιά.



Ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μια γυναίκα, η οποία φορούσε φανέλα των Phillies, όρμησε προς τον πατέρα, τον έπιασε από τους ώμους και άρχισε να φωνάζει: «Ήταν δική μου. Μου την πήρες. Ήταν στα χέρια μου!».

Ο πατέρας σαστισμένος από την ένταση της φωνής της και προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα καθώς όλα εκτυλίσσονταν μπροστά στον επίσης άφωνο γιο του, της έδωσε τη μπάλα και της είπε να επιστρέψει στη θέση της.

Δεν ήταν, όμως, μόνο αυτό το περιστατικό στο οποίο αρνητική πρωταγωνίστρια ήταν η συγκεκριμένη γυναίκα. Νέο βίντεο που δημοσιεύτηκε την επόμενη μέρα από τον Αμερικανό σχολιαστή, Κόλιν Ραγκ, δείχνει τη γυναίκα να κατεβαίνει τις σκάλες της εξέδρας και να φωνάζει σε άλλον θεατή που φορούσε φανέλα της ομάδας Philadelphia Eagles. Το κοινό άρχισε να της φωνάζει, ενώ εκείνη, απτόητη, ύψωσε το μεσαίο της δάχτυλο προς το πλήθος.

Ο Ραγκ την περιέγραψε ως «εντελώς εκτός ελέγχου», ενώ τα social media «πήραν φωτιά»: «Απολύτως αηδιαστικό, δεν έχει κανένα δικαίωμα στη μπάλα ούτε σε τέτοια συμπεριφορά», σχολίασε ένας χρήστης στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Είναι ενήλικη γυναίκα και φέρθηκε σαν παιδί. Απαράδεκτη», έγραψε άλλος.



«Hall of Fame Karen. Φρικτή συμπεριφορά», σχολίασε τρίτος.

«Απλώς προσπαθούσαμε αυτή την εβδομάδα να είναι αφιερωμένη στον Λίνκολν», δήλωσε ο πατέρας σύμφωνα με το People, αναφερόμενος στα 10α γενέθλια του γιου του. «Ένιωσα σαν υπερήρωας μπαμπάς, βάζοντας τη μπάλα στο γάντι του και αγκαλιάζοντάς τον».



Παρότι παραδέχεται πως ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει ότι η γυναίκα κατέβηκε μέχρι εκεί «με τέτοιο τρόπο», εξήγησε πως αυτό που τον ενδιέφερε περισσότερο ήταν να δώσει το σωστό παράδειγμα στο παιδί του για το πώς εκτονώνεται μια δύσκολη κατάσταση. «Το να βάλω τη μπάλα στο γάντι του και μετά να την πάρω πίσω… με διέλυσε», είπε.



Ευτυχώς, η ιστορία είχε ένα θετικό φινάλε. Μία εκπρόσωπος των Marlins επισκέφτηκε τον μικρό Λίνκολν στις κερκίδες, του ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους της ομάδας και του πρόσφερε ένα σακίδιο με συλλεκτικά δώρα: «Αυτό που έγινε πριν δεν ήταν σωστό. Οπότε φέραμε μερικά δώρα για να σου φτιάξουμε τη μέρα. Συγγνώμη, φίλε μου», του είπε χαρακτηριστικά.



«Καταλήξαμε να περάσουμε μια ωραία βραδιά χάρη σε καλούς ανθρώπους. Μακάρι να είχα τη μπάλα για να τη βάλει στο δωμάτιό του δίπλα στο ρόπαλο… αλλά αν την είχα, ίσως να μην παίρναμε ποτέ το ρόπαλο. Οπότε, όλα πήγαν καλά», είπε ο πατέρας του Λίνκολν.



«Αν η γυναίκα αυτή εμφανιζόταν, ζητούσε συγγνώμη και του επέστρεφε την μπάλα, θα τη σεβόμουν. Ελπίζω αυτή η μπάλα να σημαίνει κάτι για εκείνη», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι μετά τη λήξη του αγώνα, ο Χάρισον Μπέιντερ συνάντησε τον μικρό Λίνκολν και του πρόσφερε ένα υπογεγραμμένο ρόπαλο.