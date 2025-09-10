Champions League: Αυτό είναι το φαβορί... έκπληξη που δίνει η Opta

Ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα για να ξεκινήσει τις επίσημες υποχρεώσεις του στο Champions League, την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Στις 17 Σεπτεμβρίου ο νταμπλούχος Ελλάδας θα τεθεί αντιμέτωπος με την Πάφο, εντός έδρας με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα.

Για τη νέα σεζόν στα «αστέρια», ο υπερυπολογιστής της Opta πραγματοποίησε 10.000 προσομοιώσεις για τον νικητή της διοργάνωσης. Η Λίβερπουλ (20,4%) εμφανίζεται στην κορυφή των προσομοιώσεων για την κατάκτηση του Champions League, σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή. Η πρωταθλήτρια Αγγλίας μάλιστα τερμάτισε πρώτη στη φάση της League Phase στο 23,9% των προσομοιώσεων.

Η πιο πιθανή απειλή για την ομάδα του Άρνε Σλοτ είναι η αντίπαλος της στην Premier League, Άρσεναλ (16%), ενώ η περσινή πρωταθλήτρια Παρί Σεν Ζερμέν είναι το τρίτο φαβορί για να διατηρήσει τον τίτλο της (12,1%). Μόνο μία ομάδα έχει σηκώσει το τρόπαιο δύο συνεχόμενες σεζόν από την αλλαγή ονόματος το 1992-93: Η Ρεάλ Μαδρίτης το 2016, το 2017 και το 2018. Η ομάδα της πρωτεύουσας δεν βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα λόγω της δυσκολίας του προγράμματός της σύμφωνα με την Opta Power Rankings.

Η Μάντσεστερ Σίτι, η νικήτρια του 2022-23, έχει 8,4% πιθανότητες να κατακτήσει το κύπελλο σύμφωνα με τις προσομοιώσεις, όπως και η Μπαρτσελόνα, ενώ η νικήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, Τσέλσι (7,0%), όπως και η Ρεάλ Μαδρίτης (5,8%) και η Μπάγερν Μονάχου (4,3%), υστερούν.

Από εκεί και πέρα, η Αταλάντα (0,6%), η Μπιλμπάο (0,5%), η Βιγιαρεάλ (0,4%), η Αϊντχόφεν (0,3%), η Μονακό (0,3%) και η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (0,3%) θεωρούνται τεράστια αουτσάιντερ για τον τίτλο, ενώ μόνο τρεις ομάδες δεν κατάφεραν να κατακτήσουν το Champions League ούτε μία φορά στις 10.000 προσομοιώσεις του υπερυπολογιστή της Opta. Η Καϊράτ Αλμάτι, η Πάφος και η Καραμπάχ. Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός βγήκε τουλάχιστον μία φορά από το καπέλο…

Η κατάταξη των φαβορί σύμφωνα με την Opta:

Λίβερπουλ – 20,4%

Άρσεναλ – 16,0%

Παρί Σεν Ζερμέν – 12,1%

Μάντσεστερ Σίτι – 8,4%

Μπαρτσελόνα – 8,4%

Τσέλσι – 7,0%

Ρεάλ Μαδρίτης – 5,8%

Μπάγερν Μονάχου – 4,3%

Ίντερ 3%