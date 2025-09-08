FIFA: Πως ένα σκάνδαλο για το Μουντιάλ του 2010 εμπλέκει... την Σακίρα

Το «Waka Waka» της Σακίρα αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια στο κόσμο, ενώ έχει συνδεθεί άρρηκτα με το Παγκόσμιο Κύπελλο της Νοτίου Αφρικής το 2010. Μάλιστα, η τραγουδίστρια από την Κολομβία είχε βρεθεί στην τελετή έναρξης της διοργάνωσης, ερμηνεύοντας το κομμάτι.

Πως όμως ένα τραγούδι μπορεί να δημιουργήσει ακόμα ένα σκάνδαλο στη FIFA; Συγκεκριμένα, η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου φαίνεται πως δέχεται πιέσεις, ώστε να αποκαλύψει που δαπανήθηκαν τόσες εκατομμύρια λίρες από τα δικαιώματα του τραγουδιού.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την «Times» το ποσό, εκτιμάτε ότι ξεπερνάει τις επτά εκατομμύρια λίρες, όμως η τύχη του παραμένει...ασαφής. H «Sony Music», στην οποία και ανήκαν δικαιώματα διανομής, έχει δηλώσει πως δώρισε όλα τα χρήματα στην FIFA, η όποια ήταν υπεύθυνη να δωρίσει το ποσό σε φιλανθρωπικά ιδρύματα που επέλεξαν οι συντελεστές.

Όμως, το νοτιαφρικάνικο συγκρότημα που συμμετείχε μαζί με την Σακίρα, αποκάλυψε πως δεν έλαβε ποτέ κάποια πληροφορία για το που πήγαν τα χρήματα, παράλληλα, ένας εκπρόσωπος της Sony δήλωσε:

«Για 15 χρόνια, η Sony Music καταβάλλει και συνεχίζει να καταβάλλει δικαιώματα από την επίσημη έκδοση του Waka Waka στην FIFA, που επιβλέπει την διανομή σε φιλανθρωπικά ιδρύματα που επιλέγονται από τους καλλιτέχνες του τραγουδιού».

Αξίζει να αναφέρουμε, πως ένα μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να δημιουργηθούν ποδοσφαιρικές εγκαταστάσεις σε 15 χώρες, όμως το ίδρυμα που ίδρυσε η FIFA προκειμένου να διανεμηθούν τα κεφάλαια, έκλεισε το 2014! Σε επίσημη ανακοίνωση της, η παγκόσμια ομοσπονδία τονίζει χαρακτηριστικά: «Η συνολική μας επένδυση στην κατασκευή των κέντρων και στην υποστήριξη των εμπλεκομένων οργανισμών ήταν σημαντικά υψηλότερη από τα δικαιώματα που εισπράχθηκαν από το επίσημο soundtrack της Νότιας Αφρικής το 2010».