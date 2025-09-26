Europa League: Πρεμιέρα με το δεξί για την Άστον Βίλα - Στην κορυφή της βαθμολογίας ο Παναθηναϊκός
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα, καθώς και την βαθμολογία της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Europa League.
Η δράση της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Europa League ολοκληρώθηκε. Ο Παναθηναϊκός με τεσσάρα στη Βέρνη ξεκίνησε ιδανικά τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, ενώ στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της βραδιάς η Άστον Βίλα επικράτησε της Μπολόνια, η Στουτγάρδη νίκησε με 2-1 την Θέλτα και η Λιόν προσπέρασε το εκτός έδρας εμπόδιο της Ουτρέχτης.
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής, το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής καθώς και την βαθμολογία όπως αυτή έχει διαμορφωθεί.
Άστον Βίλα - Μπολόνια 1-0
Η Βίλα άφησε πίσω της το κακό ξεκίνημα στην Premier League, επικρατώντας με 1-0 της Μπολόνια. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 13ο λεπτό της Μπολόνια με γκολ του ΜακΓκιν. Στο 68ο λεπτό αστόχησε από την άσπρη βούλα ο Γουότκινκς, ωστόσο η αγγλική ομάδα πήρε το τρίποντο.
Στουτγκάρδη – Θέλτα 2-1: Δίκαιο τρίποντο για τους Γερμανούς
Η Στουτγκάρδη πανηγύρισε μια δίκαιη νίκη απέναντι στη Θέλτα, επικρατώντας με 2-1 στη Γερμανία, σε παιχνίδι που κρίθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Μετά από ένα στείρο πρώτο μέρος, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 51’ με τον Μπουανανί, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε γέμισμα του Νουμπέλ και με υπέροχη λόμπα νίκησε τον αντίπαλο γκολκίπερ.
Η Στουτγκάρδη διπλασίασε τα τέρματά της στο 68’, όταν ο Ελ Κανούς με ωραία ατομική ενέργεια και χαμηλό σουτ έγραψε το 2-0, βάζοντας γερά θεμέλια για το τρίποντο. Η Θέλτα, αντίπαλος του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στο 87’ με τον Ιγκλέσιας, χωρίς όμως να απειλήσει σοβαρά για την ανατροπή.
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής
- Μίντιλαντ – Στουρμ Γκρατς 2-0
- ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0
- Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ 1-1
- Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Φενέρμπαχτσε 3-1
- Μάλμε – Λουντογκόρετς 1-2
- Νις – Ρόμα 1-2
- Μπέτις – Νότιγχαμ 2-2
- Φράιμπουργκ – Βασιλεία 2-1
- Μπράγκα – Φέγενορντ 1-0
- Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στεάουα Βουκουρεστίου 0-1
- Λιλ – Μπραν 2-1
- Άστον Βίλα – Μπολόνια 1-0
- Ουτρέχτη – Λιόν 0-1
- Φερεντσβάρος – Βικτόρια Πλζεν1-1
- Ρέιντζερς – Γκενκ 0-1
- Ζάλτσμπουργκ – Πόρτο 0-1
- Στουτγκάρδη – Θέλτα 2-1
- Γιουγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
- 02/10 19:45 Μπολόνια – Φράιμπουργκ
- 02/10 19:45 Σέλτικ – Μπράγκα
- 02/10 19:45 Στεάουα – Γιούνγκ Μπόις
- 02/10 19:45 Φενέρμπαχτσε – Νις
- 02/10 19:45 Λουντογκόρετς – Μπέτις
- 02/10 19:45 Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς
- 02/10 19:45 Ρόμα – Λιλ
- 02/10 19:45 Μπραν – Ουτρέχτη
- 02/10 19:45 Βικτόρια Πλζεν – Μάλμε
- 02/10 22:00 Βασιλεία – Στουργκάρδη
- 02/10 22:00 Θέλτα – ΠΑΟΚ
- 02/10 22:00 Πόρτο – Ερυθρός Αστέρας
- 02/10 22:00 Φέγενορντ – Άστον Βίλα
- 02/10 22:00 Γκενκ – Φερεντσβάρος
- 02/10 22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ντίναμο Ζάγκρεμπ
- 02/10 22:00 Νότιγχαμ – Μίντιλαντ
- 02/10 22:00 Λιόν – Ζάλτσμπουργκ
- 02/10 22:00 Στουρμ Γκρατς – Ρέιντζερς
Η Βαθμολογία
1. Παναθηναϊκός 4-1 3
2. Ντιναμό Ζάγκρεμπ 2-1 3
3. Μίντιλαντ 2-0 3
4. Λουντογκόρετς 2-1 3
4. Ρόμα 2-1 3
6. Φράιμπουργκ 2-1 3
6. Λιλ 2-1 3
6. Στουτγκάρδη 2-1 3
--------------------
9. Στεάουα 1-0 3
9. Γκενκ 1-0 3
9. Λιόν 1-0 3
9. Πόρτο 1-0 3
13. Άστον Βίλα 1-0 3
13. Μπράγκα 1-0 3
15. Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2 1
16. Μπέτις 2-2 1
17. Σέλτικ 1-1 1
17. Πλζεν 1-1 1
19. Ερυθρός Αστέρας 1-1 1
19. Φερεντσβάρος 1-1 1
21. Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0 1
21. ΠΑΟΚ 0-0 1
23. Βασιλεία 1-2 0
23. Μπραν 1-2 0
-------------------------
23. Θέλτα 1-2 0
26. Μάλμε 1-2 0
26. Νις 1-2 0
28 Μπολόνια 0-1 0
28. Φέγενορντ 0-1 0
28. Γκο Αχέντ 0-1 0
28. Ρέιντζερς 0-1 0
28. Ζάλτσμπουργκ 0-1 0
28. Ουτρέχτη 0-1 0
34. Φενέρμπαχτσε 1-3 -2 0
35. Στουρμ Γκρατς 0-2 0
36. Γιουνγκ Μπόις 1-4 0