Europa League: Πρεμιέρα με το δεξί για την Άστον Βίλα - Στην κορυφή της βαθμολογίας ο Παναθηναϊκός

Η δράση της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Europa League ολοκληρώθηκε. Ο Παναθηναϊκός με τεσσάρα στη Βέρνη ξεκίνησε ιδανικά τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, ενώ στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της βραδιάς η Άστον Βίλα επικράτησε της Μπολόνια, η Στουτγάρδη νίκησε με 2-1 την Θέλτα και η Λιόν προσπέρασε το εκτός έδρας εμπόδιο της Ουτρέχτης.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής, το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής καθώς και την βαθμολογία όπως αυτή έχει διαμορφωθεί.

Άστον Βίλα - Μπολόνια 1-0

Η Βίλα άφησε πίσω της το κακό ξεκίνημα στην Premier League, επικρατώντας με 1-0 της Μπολόνια. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 13ο λεπτό της Μπολόνια με γκολ του ΜακΓκιν. Στο 68ο λεπτό αστόχησε από την άσπρη βούλα ο Γουότκινκς, ωστόσο η αγγλική ομάδα πήρε το τρίποντο.

Στουτγκάρδη – Θέλτα 2-1: Δίκαιο τρίποντο για τους Γερμανούς



Η Στουτγκάρδη πανηγύρισε μια δίκαιη νίκη απέναντι στη Θέλτα, επικρατώντας με 2-1 στη Γερμανία, σε παιχνίδι που κρίθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Μετά από ένα στείρο πρώτο μέρος, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 51’ με τον Μπουανανί, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε γέμισμα του Νουμπέλ και με υπέροχη λόμπα νίκησε τον αντίπαλο γκολκίπερ.

Η Στουτγκάρδη διπλασίασε τα τέρματά της στο 68’, όταν ο Ελ Κανούς με ωραία ατομική ενέργεια και χαμηλό σουτ έγραψε το 2-0, βάζοντας γερά θεμέλια για το τρίποντο. Η Θέλτα, αντίπαλος του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στο 87’ με τον Ιγκλέσιας, χωρίς όμως να απειλήσει σοβαρά για την ανατροπή.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Μίντιλαντ – Στουρμ Γκρατς 2-0

ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0

Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ 1-1

Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Φενέρμπαχτσε 3-1

Μάλμε – Λουντογκόρετς 1-2

Νις – Ρόμα 1-2

Μπέτις – Νότιγχαμ 2-2

Φράιμπουργκ – Βασιλεία 2-1

Μπράγκα – Φέγενορντ 1-0

Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στεάουα Βουκουρεστίου 0-1

Λιλ – Μπραν 2-1

Άστον Βίλα – Μπολόνια 1-0

Ουτρέχτη – Λιόν 0-1

Φερεντσβάρος – Βικτόρια Πλζεν1-1

Ρέιντζερς – Γκενκ 0-1

Ζάλτσμπουργκ – Πόρτο 0-1

Στουτγκάρδη – Θέλτα 2-1

Γιουγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

02/10 19:45 Μπολόνια – Φράιμπουργκ

02/10 19:45 Σέλτικ – Μπράγκα

02/10 19:45 Στεάουα – Γιούνγκ Μπόις

02/10 19:45 Φενέρμπαχτσε – Νις

02/10 19:45 Λουντογκόρετς – Μπέτις

02/10 19:45 Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς

02/10 19:45 Ρόμα – Λιλ

02/10 19:45 Μπραν – Ουτρέχτη

02/10 19:45 Βικτόρια Πλζεν – Μάλμε

02/10 22:00 Βασιλεία – Στουργκάρδη

02/10 22:00 Θέλτα – ΠΑΟΚ

02/10 22:00 Πόρτο – Ερυθρός Αστέρας

02/10 22:00 Φέγενορντ – Άστον Βίλα

02/10 22:00 Γκενκ – Φερεντσβάρος

02/10 22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ντίναμο Ζάγκρεμπ

02/10 22:00 Νότιγχαμ – Μίντιλαντ

02/10 22:00 Λιόν – Ζάλτσμπουργκ

02/10 22:00 Στουρμ Γκρατς – Ρέιντζερς

Η Βαθμολογία

1. Παναθηναϊκός 4-1 3

2. Ντιναμό Ζάγκρεμπ 2-1 3

3. Μίντιλαντ 2-0 3

4. Λουντογκόρετς 2-1 3

4. Ρόμα 2-1 3

6. Φράιμπουργκ 2-1 3

6. Λιλ 2-1 3

6. Στουτγκάρδη 2-1 3

--------------------

9. Στεάουα 1-0 3

9. Γκενκ 1-0 3

9. Λιόν 1-0 3

9. Πόρτο 1-0 3

13. Άστον Βίλα 1-0 3

13. Μπράγκα 1-0 3

15. Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2 1

16. Μπέτις 2-2 1

17. Σέλτικ 1-1 1

17. Πλζεν 1-1 1

19. Ερυθρός Αστέρας 1-1 1

19. Φερεντσβάρος 1-1 1

21. Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0 1

21. ΠΑΟΚ 0-0 1

23. Βασιλεία 1-2 0

23. Μπραν 1-2 0

-------------------------

23. Θέλτα 1-2 0

26. Μάλμε 1-2 0

26. Νις 1-2 0

28 Μπολόνια 0-1 0

28. Φέγενορντ 0-1 0

28. Γκο Αχέντ 0-1 0

28. Ρέιντζερς 0-1 0

28. Ζάλτσμπουργκ 0-1 0

28. Ουτρέχτη 0-1 0

34. Φενέρμπαχτσε 1-3 -2 0

35. Στουρμ Γκρατς 0-2 0

36. Γιουνγκ Μπόις 1-4 0

