Παναθηναϊκός: Η... κατάρα στις πρεμιέρες του στο Europa League και ο «αστερίσκος» με Κόντη

Το ευρωπαϊκό «ταξίδι» του Παναθηναϊκού αρχίζει φέτος από την Βέρνη. Το «τριφύλλι» αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (25/9, 22:00) την Γιούνγκ Μπόις με στόχο να ξεκινήσει νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στο Europa League. Το σύνολο του Χρήστου Κόντη βρίσκεται σε μια δύσκολη περίοδο, με τα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα να μην είναι τα αναμενόμενα και όπως τόνισε ο τεχνικός των «πράσινων», η... ανάγκη αυτή τη στιγμή είναι «μία νίκη, που θα μας δώσει έναν διαφορετικό αέρα κι ώθηση. Ένα “μπουστάρισμα”».

Με αφορμή την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, βρήκαμε τα αποτελέσματα των «πράσινων» στις τελευταίες πέντε πρεμιέρες τους στο Europa League, με την... ιστορία να μην είναι με το μέρος τους.

Παναθηναϊκός - Βιγιαρεάλ 2-0 (2023/24): Η τελευταία (και μοναδική νίκη) σε πρεμιέρα

Υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς (και του βοηθού του και νυν τεχνικού της ομάδας, Χρήστου Κόντη), ο Παναθηναϊκός πέτυχε το 2023 την μοναδική του νίκη σε πρεμιέρα φάσης ομίλων/league phase στο Europa League, απέναντι στη Βιγιαρεάλ. Σε ένα αξέχαστο για τους φίλους της ομάδας παιχνίδι στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, το «τριφύλλι» προηγήθηκε στο 38' με το πανέμορφο τελείωμα του Ιωαννίδη και... κλείδωσε τη νίκη με τον Σπόραρ στο 78ο λεπτό.

Αυτή είναι και η μοναδική νίκη του Παναθηναϊκού σε πρεμιέρα Europa League στις τελευταίες του πέντε, με την παράδοση να μην είναι με το μέρος του.

Παναθηναϊκός - Άγιαξ 1-2 (2016/17)

Από το πρόσφατο 2023 στο... μακρινό 2016. Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τον Άγιαξ στη κατάμεστη Λεωφόρο, κατάφερε να προηγηθεί με τον Μπεργκ από το 5', αλλά «έβγαλε» τα μάτια του. Από δικό του λάθος έδωσε στον Άγιαξ την ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 34', πριν δώσει στον «Αίαντα» την ευκαιρία να προηγηθεί από το πέναλτι του Μέστο. Ο Στίλ απέκρουσε, στην επαναφορά ο Ρίντεβαλντ (66') σκόραρε και μόλις τρία λεπτά αργότερα ο Ιβάνοφ (που έκανε το λάθος στο πρώτο γκολ) αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη.

Παναθηναϊκός - Ντινάμο Μόσχας 1-2 (2014/15)

Δυο χρόνια νωρίτερα, οι «πράσινοι» ξεκίνησαν εκ νέου με ήττα το ευρωπαϊκό τους ταξίδι. Η Ντινάμο Μόσχας προηγήθηκε στο 40' με τον Κοκόριν, διπλασίασε τα τέρματα της στο 49' με τον Ιόνοβ έχοντας καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης το πάνω χέρι. Μάλιστα, εκτός από τα γκολ οι φιλοξενούμενοι είχαν επίσης και δύο δοκάρια, με τον Παναθηναϊκό να καταφέρνει απλώς να μειώσει σε 1-2 με το τέρμα του Ντίνα στο 63ο λεπτό.

Eurokinissi

Μάριμπορ - Παναθηναϊκός 3-0 (2012/13)

Ακόμα μια «εφιαλτική» πρεμιέρα για το «τριφύλλι», αυτή τη φορά στη Σλοβενία από την Μάριμπορ. Οι παίκτες του Ζεσουάλδο Φερέιρα παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων, ηττήθηκαν με 3-0 έχοντας μόλις δύο ευκαιρίες σε όλη την αναμέτρηση και ξεκίνησαν μια ακόμη φορά με ήττα στο UEFA Europa League. Μάλιστα, για την Μάριμπορ εκείνη ήταν η πρώτη της νίκη σε φάση ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης!

Παναθηναϊκός - Γαλατασαράι 1-3 (2009/10)

Η πρώτη αγωνιστική του Europa League απέναντι στη Γαλατά συνοδεύτηκε από ένα ακόμη αρνητικό αποτέλεσμα. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 5΄ με τον Ελάνο και πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων 2' μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου με τον Μπάριος. Στο 57΄ η Γαλατασαράι πέτυχε και τρίτο γκολ όταν μετά από απευθείας εκτέλεση φαουλ του Ελάνο η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα του «τριφυλλιού», που μείωσε στο 77' με τον Σαλπιγγίδη.