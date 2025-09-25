Γιούνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Ζαρουρί μαγεία στην Ελβετία - Ονειρική πρεμιέρα για το «τριφύλλι»

Η «απάντηση» του Παναθηναϊκού μετά τις τελευταίες «ζόρικες» εβδομάδες που πέρασε και την κακή εκκίνησή του στο πρωτάθλημα, ήρθε με τον πλέον εμφατικό τρόπο στη Βέρνη. Με τον Ανάς Ζαρουρί να κάνει «μαγικά» πράγματα σημειώνοντας χατ-τρικ, ο Παναθηναϊκός έκανε... φύλλο και φτερό τη Γιούνγκ Μπόις στην έδρα της με το εντυπωσιακό 4-1 στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League και ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο το ταξίδι του στο κυρίως «πιάτο» της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε κυριαρχικά με τρία γκολ πριν κλείσει καν το ματς το 20λεπτο, άντεξε στην πίεση που άσκησε για ένα διάστημα η ελβετική ομάδα και στο δεύτερο ημίχρονο «τελείωσε» τη δουλειά με άλλο ένα γκολ απ’ τον Ζαρουρί, λίγο πριν γίνει αλλαγή.

Ο Χρήστος Κόντης έκανε ένα πολύ εκτεταμένο rotation στην «πράσινη» ενδεκάδα με 8 αλλαγές σε σχέση με το ντέρμπι της περασμένης Κυριακής (21/9) με τον Ολυμπιακό, διατηρώντας στο βασικό σχήμα μόνο τους Τουμπά, Μπακασέτα και Τετέ. Ο Λαφόν πήρε θέση κάτω απ’ τα γκολπόστ, με τους Κώτσιρα-Μλαντένοβιτς στα άκρα της άμυνας, τον Ίνγκασον παρτενέρ του Τουμπά στο κέντρο της άμυνας, τον Σιώπη στο «6», με τον Ρενάτο Σάντσες δίπλα του και τον Μπακασέτα στο «10». Δεξιός εξτρέμ ξεκίνησε ο Τετέ, με τον Ζαρουρί αριστερά και τον Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς:

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο ματς με διάθεση να αιφνιδιάσει τους Ελβετούς και στο 2ο λεπτό «άγγιξε» το γκολ, όταν από πολύ ωραία συνεργασία των Τετέ και Κώτσιρα από τα δεξιά και γύρισμα του Έλληνα μπακ, ο Σφιντέρσκι βρέθηκε σε θέση βολής, όμως ο Ζουκρού έκανε καθοριστικό τάκλιν στα πόδια του την ώρα της εκτέλεσης.

Στο 6’ ο Μπεντιά έφυγε στην πλάτη της «πράσινης» άμυνας και βγήκε σε τετ-α-τετ με τον Λαφόν, όμως ο γκολκίπερ του Παναθηναϊκού απέκρουσε με τα πόδια το πλασέ του, ενώ στο 8’ από σέντρα του Κώτσιρα, ο Σφιντέρσκι έπιασε κεφαλιά που έφυγε αρκετά άουτ.

Δύο λεπτά μετά (10’), ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ. Από νέα πολύ καλά οργανωμένη επίθεση των «πράσινων» και σέντρα του Ζαρουρί, οι στόπερ της Γιούνγκ Μπόις έδιωξαν προσωρινά σ’ ένα σημείο που ο Τετέ δοκίμασε μία σέντρα-σουτ κι ο Σφιντέρσκι με εναέρια προβολή έκανε το 1-0 για το «τριφύλλι».

Οι «πράσινοι» ωστόσο, δεν έμειναν εκεί... Συνέχισαν να επιτίθενται πολύ συγκροτημένα και στο 14’ διπλασίασαν τα τέρματά τους, όταν από κόρνερ του Ρενάτο Σάντσες και διώξιμο της άμυνας των Ελβετών, ο Ζαρουρί με τη μία πέτυχε ένα υπέροχο γκολ, διπλασιάζοντας τα τέρματα του Παναθηναϊκού (2-0).

Η συγκλονιστική εκκίνηση των «πράσινων» στο «Stadion Wankdorf» είχε και συνέχεια! Στο 19’ ο Μπακασέτας -έπειτα από νέο ωραίο συνδυαστικό ποδόσφαιρο των παικτών του Παναθηναϊκού- δοκίμασε το σουτ έξω απ’ την περιοχή, ο γκολκίπερ Κέλερ έκανε άτσαλο διώξιμο κι ο Ζαρουρί που καιροφυλαχτούσε έκανε το 3-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς απ’ τους 1.200 φίλους του «τριφυλλιού» στην εξέδρα, την ώρα που το υπόλοιπο γήπεδο είχε σιγήσει.

Η Γιούνγκ Μπόις έβγαλε μία πρώτη αντίδραση στο 25’, όταν από ωραία κυκλοφορία, η μπάλα «στρώθηκε» στον Γιάνκο που από πλάγια θέση σημάδεψε τη γωνία, μειώνοντας σε 1-3 σε μία φάση που είχε κακή αντίληψη της φάσης και τοποθέτηση ο Αλμπάν Λαφόν.

Στο 28’ από φάουλ του Μπακασέτα και λάθος διώξιμο του Ζουκρού, ο Σφιντέρσκι πλάσαρε πολύ άουτ από πολύ καλή θέση, ενώ στο 37’ από αναμπουμπούλα στην άμυνα του Παναθηναϊκού, η μπάλα κατέληξε στον Μοντέιρο που πλάσαρε πολύ πάνω απ’ τα δοκάρια του Λαφόν.

Στο 40’ από γέμισμα του Μοντέιρο στο δεύτερο δοκάρι, ο Μάλες πλάσαρε λίγο άουτ ερχόμενος απ’ το πίσω δοκάρι, ενώ στο 42’ οι γηπεδούχοι που είχαν αρχίσει να ανεβάζουν την πίεσή τους, έχασαν άλλη μία σπουδαία ευκαιρία με το πλασέ του Φάσναχτ που κόντραρε πάνω στον Τουμπά κι έφυγε κόρνερ.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου ένα σουτ του Τετέ έξω απ’ την περιοχή πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 56’ από διώξιμο της ελβετικής άμυνας μετά από κόρνερ του Παναθηναϊκού, ο Κώτσιρας έπιασε ένα πολύ καλό σουτ που έφυγε λίγο άουτ.

Στο 58’ από κλέψιμο των «πράσινων» ψηλά, ο Μπακασέτας πλάσαρε με το δεξί αλλά μπλόκαρε ο Κέλερ, για να ακολουθήσει άλλο ένα γκολ απ’ τον Ανάς Ζαρουρί. Από πολύ ωραία ενέργεια του Τετέ και πέρασμα της μπάλας προς τον Κώτσιρα στο 68’, ο Έλληνας μπακ έβγαλε μία υπέροχη σέντρα στην «καρδιά» της ελβετικής άμυνας όπου ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός με πλασέ στην κίνηση έκανε το 4-1 για τον Παναθηναϊκό, σημειώνοντας ένα εντυπωσιακό χατ-τρικ.

Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα ο Παναθηναϊκός έκανε υποδειγματική διαχείριση του αγώνα, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα απ’ την απογοητευμένη Γιούνγκ Μπόις και πανηγύρισε μία μεγάλη νίκη στη Βέρνη που την είχε τεράστια ανάγκη.

Γιούνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4

Europa League, 1η αγωνιστική League Phase

Γκολ: 25’ Γιάνκο – 10’ Σφιντέρσκι, 13’, 19’, 68’ Ζαρουρί

Διαιτητής: Ρικάρντο ντε Μπούργος (Ισπανία)

Κίτρινες: 90'+1' Ίνγκασον

Αποβολές: -

Θεατές: 20.023



ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ (Τζιόρτζιο Κοντίνι): Κέλερ, Γιάνκο (77’ Άντριους), Ζουκρού, Μπενίτο, Χαντζάμ, Μάλες, Γκίγκοβιτς (66’ Ραβελοσον), Φερνάντες, Μοντέιρο (66’ Κόλεϊ), Φάσναχτ (77’ Πεχ), Μπεντιά (66’ Κόρντοβα).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης): Λαφόν, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά,. Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Ρενάτο Σάντσες (76’ Τσιριβέγια), Μπακασέτας (84’ Ταμπόρδα), Τετέ (77’ Καλάμπρια), Ζαρουρί (70’ Κυριακόπουλος), Σφιντέρσκι (70’ Ντεσέρς).



Πηγή: Athletiko.gr