Παναθηναϊκός: Ζαρουρί ο τέταρτος - Οι ποδοσφαιριστές που έχουν χατ τρικ στην Ευρώπη με το «τριφύλλι»

Η θριαμβευτική νίκη του Παναθηναϊκού με 1-4 επί της Γιουνγκ Μπόις στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, ήρθε χάρη στην εκπληκτική εμφάνιση του Ανάς Ζαρουρί. Ο Μαροκινός εξτρέμ σημείωσε το πρώτο του χατ-τρικ στην καριέρα του (0-2 στο 13', 0-3 στο 19' και 1-4 στο 68'), σφραγίζοντας μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη για το «τριφύλλι».

Ωστόσο, το επίτευγμα του Ζαρουρί έχει και μία ιδιαίτερη ιστορική διάσταση, καθώς τον εντάσσει σε ένα πολύ κλειστό και εκλεκτό κλαμπ. Συγκεκριμένα, έγινε ο τέταρτος ποδοσφαιριστής στην σύγχρονη ιστορία του συλλόγου που πετυχαίνει τρία ή περισσότερα γκολ σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Οι προκάτοχοι: Βαζέχα, Παπαδόπουλος και Μπεργκ

Οι προκάτοχοι του Ζαρουρί είναι εμβληματικές μορφές για τους φίλους των «πρασίνων», καθώς πρόκειται για μερικούς από τους κορυφαίους ξένους και Έλληνες επιθετικούς που φόρεσαν τη φανέλα με το τριφύλλι: τον Κριστόφ Βαζέχα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο και τον Μάρκους Μπεργκ.

Ο Κριστόφ Βαζέχα ξεχωρίζει στην εν λόγω λίστα, καθώς είναι ο μοναδικός που το πέτυχε δύο φορές:

Κύπελλο ΟΥΕΦΑ (16/9/92): Σκόραρε τρεις φορές στο επιβλητικό 0-6 επί της Κραϊόβα εκτός έδρας.

Κύπελλο Κυπελλούχων (29/9/94): Επανέλαβε το «χατ-τρικ» στην εντός έδρας νίκη με 6-1 επί της Πιρίν.

Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος σημείωσε το δικό του «χατ-τρικ» στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ:

Κύπελλο ΟΥΕΦΑ (2/10/07): Πέτυχε και τα τρία γκολ του Παναθηναϊκού στο 3-0 επί της Αρτμέντια.

Τέλος, ο Μάρκους Μπεργκ έκανε μια εμφάνιση-ρεκόρ, καθώς σημείωσε τέσσερα (!) γκολ, κάτι που τον κατατάσσει σε ξεχωριστή κατηγορία:

Europa League (21/8/14): Ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο 4-1 επί της Μίντιλαντ στη Λεωφόρο.

Ο Ανάς Ζαρουρί, με την εμφάνισή του στην Ελβετία, όχι μόνο χάρισε μια σπουδαία νίκη στον Παναθηναϊκό, αλλά έβαλε και το όνομά του δίπλα σε «σπουδαίους» ποδοσφαιριστές όπως του Κρίστοφ Βαζέχα και του Μάρκους Μπέργκ.